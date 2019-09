Governo ultime notizie: chat M5S a Di Maio “lascia lavorare Conte”

Le trattative per la formazione di un governo sostenuto da M5S e PD proseguono. Il Conte bis sembra essere ormai certo, rimanendo pochi punti in discussione e con una pressione sempre crescente da ambo le parti per celebrare l’accordo. Il capo politico del M5S Luigi Di Maio ha posto una serie di paletti che, da un lato, hanno favorito la nomina di Conte alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Dall’altro, però, ha provocato forti tensioni, non solo in sede di negoziazione con il PD ma anche all’interno delle file dei pentastellati. L’Adnkronos ha pubblicato delle filtrazioni provenienti dalle chat dei gruppi parlamentari pentastellati su Whatsapp.

Governo, ultime notizie: le critiche a Di Maio, dalla leadership ai quattro incarichi

“Se hai incaricato Conte, lo lasci lavorare e non lo indebolisci così. Ha ragione chi pensa che vogliano sabotare tutto per i propri interessi personali.” E ancora una deputata: “Alle mie domande di ieri non ho ricevuto risposta. Ci riprovo oggi: il nodo per cui rischia di spezzarsi la corda (e la posta in gioco è la vita di chi abita questo Paese) è la vicepresidenza? Perché la chiediamo a tutti i costi se abbiamo già il nostro premier? E chiediamo la vicepresidenza per Luigi oltre a un ministero?” Qui, si evidenzierebbe tutta la problematica legata alla doppia vicepresidenza (una per il PD e una per il M5S, quest’ultima da affidare nuovamente a Di Maio): all’interno del Movimento, Conte viene visto come “uno dei loro”. Proseguirebbe, poi, un’altra deputata, che pone l’accento sul problema dei multipli incarichi di Di Maio. “So di essere impopolare, però se Conte fa il primo ministro e Di Maio ha un ministero ed è anche capo politico del Movimento, penso possa bastare. Noi eravamo sempre quelli contro i tanti incarichi, ora invece ne vogliamo sempre 3 o 4 per la stessa persona.” Di Maio ha ricoperto, nel corso degli ultimi quattordici mesi, quattro incarichi: 1) capo politico del M5S; 2) Ministro dello Sviluppo Economico; 3) Ministro del Lavoro; 4) Vicepresidente del Consiglio dei Ministri.

Governo ultime notizie: Di Maio sempre più solo?

Per il Partito Democratico, l’interlocutore principale sembra essere il premier incaricato Giuseppe Conte. Anche stando ai sondaggi, Conte gode di un consenso elevato e trasversale (Quorum/Youtrend) e viene visto come il successore di Di Maio per guidare il M5S nel prossimo futuro (Termometro Politico). Anche le ultime dichiarazioni di Grillo (fortemente critiche nei confronti dell’attuale capo politico) unite alle voci di dissenso provenienti dai gruppi parlamentari, sembrano indicare una crisi di legittimità. Saranno giorni decisivi non solo per la formazione del governo (che sembra ormai cosa fatta), ma anche per il futuro di uno degli uomini politici più importanti e discussi degli ultimissimi anni.

