Test medicina 2019: graduatorie e risultati prove, ecco come vederli

Oggi, martedì 3 settembre 2019, è stato il giorno dei test Medicina 2019, le prove a numero chiuse per entrare nella facoltà universitaria di medicina. Come ogni anno non sono mancate le proteste, che in particolare si sono verificate all’Università La Sapienza di Roma, con il Fronte della Gioventù Comunista che ha spiegato le ragioni dell’agitazione inveendo contro il numero chiuso e auspicando l’apertura a tutti. “Il superamento dei test è più agevole per quegli studenti che provengono dalle scuole migliori e che possono permettersi di prepararsi con corsi privati del costo di migliaia di euro”, ha affermato Gianluca Lang.

Test Medicina 2019: risultati e graduatorie, data e come funziona

Sono in tutto 68.694 i candidati in lista per uno degli 11.559 posti a disposizione. L’esame è partito alle ore 11 e naturalmente in molti, fino alle prime ore di questa mattina, hanno cercato informazioni e aggiornamenti sulle domande del test. A ogni modo, oggi si effettua il test, mentre i risultati usciranno tra ben 2 settimane, ovvero martedì 17 settembre. Sarà possibile vedere i risultati nell’area riservate del portale Universitaly: qui sarà pubblicato il proprio punteggio conseguito alla prova. Venerdì 27 settembre i candidati riceveranno anche l’elaborato comprensivo di correzioni, mentre per le graduatorie bisognerà attendere martedì 1° ottobre: sarà infatti in questo giorno che sarà pubblicata la graduatoria nazionale e quindi si potrà sapere se si è tra gli 11.559 studenti che ce l’hanno fatta.

In tale data ogni studente potrà trovare dunque il punteggio ottenuto accanto al proprio nome e alla sede universitaria alla quale si è assegnati. Da questo momento in poi si avranno 4 giorni di tempo (sono esclusi eventuali festivi e weekend) per l’immatricolazione. Chi non si immatricolerà per tempo, perderà il posto e dunque determinerà lo scorrimento della graduatoria. In quest’ultima ci saranno infatti gli studenti Assegnati (che dovranno immatricolarsi) e Prenotati (coloro i quali dovranno attendere lo scorrimento delle graduatorie).

Concorsi avvocati e assistenti sociali in Gazzetta Ufficiale: il bando

Test Medicina 2019: un po’ di numeri

Andiamo ora a snocciolare un po’ di numeri e di dati, raccolti e diffusi da Skuola.net. Nel 2019 si è registrato un leggero aumento di candidature rispetto allo scorso anno, quando gli iscritti per Medicina e Odontoiatria erano 67 mila circa, e l’aumento ha riguardato anche le candidature per le succitate facoltà in lingua inglese (10.450 nel 2019 contro i 7.660 del 2018). Va detto tuttavia che anche i posti messi a disposizione sono aumentati, con un incremento di circa 2 mila unità in più rispetto allo scorso anno per Medicina e un centinaio in più in Odontoiatria.

SEGUI IL NUOVO TERMOMETRO QUOTIDIANO A QUESTO LINK.

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM

Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a [email protected]