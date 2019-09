Programma governo M5S-Pd: bozza online in pdf, ecco tutti i punti

Il programma governo M5S-PD inizia a prendere forma. È stata infatti diffusa online una bozza del programma che contiene 26 punti principali. Come si legge nella prima pagina, datata martedì 3 settembre 2019, si tratta delle Linee di indirizzo programmatico per la formazione del nuovo governo, ovvero una bozza di lavoro che riassume le linee programmatiche che il Presidente del Consiglio incaricato sta integrando e definendo. Andiamo quindi a vedere quali questi 26 punti (in sintesi), per poi lasciare alla fine di questo articolo il pdf della bozza da scaricare sul vostro computer o da dispositivo mobile.

I 26 punti del programma governo M5S-PD: la bozza (prima parte)

La priorità sarà la Legge di Bilancio 2020, nella quale si legge sarà adottata una politica economica espansiva, ma senza compromettere l’equilibrio della finanza pubblica. Nella gerarchia delle priorità il primo posto è assegnato senza dubbio alla neutralizzazione dell’aumento Iva, seguito dalle misure di sostegno a famiglie e disabili e alle politiche per l’emergenza abitativa, nonché alla deburocratizzazione e all’investimento di maggiori risorse per il comparto scolastico e assistenziale.

Il secondo punto è incentrato sulla riduzione delle tasse sul lavoro (a vantaggio dei lavoratori), sull’introduzione del salario minimo, su una legge sulla rappresentanza sindacale e sull’individuazione del giusto compenso per i lavoratori non dipendenti, contro qualsiasi forma di abuso e sfruttamento.

Le nuove generazioni sono protagoniste del terzo punto, con particolare focus ai cervelli fuggiti dal nostro Paese all’estero, con l’obiettivo di farli rientrare. La rimozione delle disuguaglianze sociali e le misure di sostegno per persone disabili e famiglie numerose sono elementi protagonisti del quarto punto, mentre ecco che al punto 5 troviamo il focus sul Green New Deal, con una particolare attenzione, quindi, alle politiche sociali e ambientali.

Altro nodo centrale del nuovo governo dovrebbe essere improntato sul nostro territorio, e in particolare sull’efficientamento energetico e sulla mobilità sostenibile, con attenzione particolare alla ricostruzione delle zone terremotate. Focus anche sulla ricerca universitaria e sugli investimenti mirati alla modernizzazione delle attuali infrastrutture nonché alla realizzazione di nuove.

La riforma che prevede il taglio dei parlamentari è solo al decimo punto (l’ultima discussione avrebbe dovuto esserci lo scorso 22 agosto, ma le dimissioni del premier Conte bloccarono tutto), e precede la riforma del sistema radiotelevisivo e la legge sul conflitto d’interessi. Seguono quindi temi caldi, come l’acceleramento dei tempi della giustizia civile, penale e tributaria, e la lotta alle mafie e all’evasione fiscale.

Luigi Di Maio rinuncia alla poltrona di vicepremier

I 26 punti del programma di governo M5S-PD: la bozza (seconda parte)

Nel documento trova spazio anche una seria riforma fiscale, con l’obiettivo di ridurre la pressione del fisco sui cittadini. Non manca poi il tema migranti, la cui gestione dei flussi dovrà essere discussa concretamente con l’Europa. Presente anche la questione del Sud, con l’obiettivo di lanciare un programma di investimenti per la crescita a livello sociale e professionale.

Nella bozza del programma di governo si parla anche di promuovere politiche di tutela per i risparmiatori e il risparmio, nonché operazioni di tutela dei beni comuni (sanità, acqua pubblica e scuola in primis). Tra gli argomenti chiave anche l’innovazione e in particolare la cittadinanza digitale per ogni cittadino, la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, l’equità fiscale con particolare attenzione ai lavoratori digitali, la possibile introduzione della web tax. Infine trovano posto anche la valorizzazione del personale delle Forze Armate, il rafforzamento dell’export e quindi del made in Italy e la collaborazione con l’amministrazione capitolina per promuovere a livello turistico, ma anche socio-economico e di qualità della vita la città di Roma.

Programma governo M5S-PD: la bozza in pdf da scaricare

Per leggere interamente la bozza del programma di governo M5S-PD coordinata dal premier Giuseppe Conte, vi invitiamo a cliccare su questo indirizzo.

SEGUI IL NUOVO TERMOMETRO QUOTIDIANO A QUESTO LINK.

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM

Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a [email protected]