Sondaggi politici Eumetra: Conte? Per il 46% non è un bluff

Giuseppe Conte è l’uomo del momento. In poco meno di un mese è riuscito a passare da semplice passacarte del governo giallo verde ad assoluto protagonista per la composizione di quello giallo rosso.

Sondaggi politici Eumetra: Conte piace a tutti

Beppe Grillo lo ha inserito tra le fila degli “Elevati”. Donald Trump ne ha tessuto le lodi attraverso un singolare tweet. Parigi e Berlino ne hanno sottolineato la professionalità. Parte del mondo dem che prima lo criticava per la sua inconsistenza e subalternità nei confronti degli ormai due ex vicepremier, ora ne applaude l’indipendenza.

Sondaggi politici Eumetra: Conte “Io responsabile del nuovo governo”

Dal canto suo, Conte sembra essere consapevole del ruolo assunto e intende assolverlo appieno. Lo si è capito dal messaggio video diffuso via Facebook in cui si è rivolto agli italiani: “Con Luigi Di Maio, Nicola Zingaretti, con le altre forze politiche che hanno espresso il proprio sostegno al governo, abbiamo oggi una grande opportunità: migliorare l’Italia, fare il bene del Paese” ha detto il premier incaricato che ha aggiunto: “Serve un governo forte stabile e io sarò il primo responsabile di questa nuova esperienza governo”.

Sondaggi politici Eumetra: Salvini contro Conte l’opinione degli italiani

La sua mano nel governo giallo rosso è ben presente. Tanto che Salvini lo ha messo sullo stesso piano di Monti: “Conte prende indicazioni da Parigi e Berlino”.

Sondaggi politici Eumetra: Conte, l

Ma cosa pensano gli italiani del premier Conte? A chiederglielo ci ha pensato Eumetra in un sondaggio per Quarta Repubblica andato in onda il 2 settembre. Agli intervistati è stato posto il seguente quesito: “Come sa, Giuseppe Conte è stato incaricato a formare il nuovo governo. Alcuni apprezzano il lavoro che Conte sta facendo, ritenendo che agisca con capacità. Altri invece lo accusano di trasformismo e che rappresenti un bluff. Ma secondo lei il premier Giuseppe Conte rappresenta un bluff?”.

La maggioranza relativa (46%) afferma di credere nelle capacità del premier incaricato mentre il 36% ritiene che l’avvocato del popolo in realtà sia un bluff. In un mese tutto è davvero cambiato tutto.

Sondaggi politici Eumetra: nota metodologica

Data o periodo in cui è stato realizzato il sondaggio: dall’1 al 2 settembre. Campione casuale stratificato per quote, rappresentativo della popolazione italiana maggiorenne, età, area geografica e ampiezza del comune di residenza. Campione di 831 casi.Campione rappresentativo della popolazione italiana maggiorenne per genere, età, area geografica e ampiezza del comune di residenza – margine di errore complessivamente non superiore a +/- 3,5%. Metodo raccolta delle informazioni: Interviste CAWI (Computer-Assisted Web Interview).

