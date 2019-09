Sondaggi elettorali Ixè: governo M5S-Pd, per un italiano su due durerà poco

“Siamo e saremo l’ago della bilancia di ogni legislatura, siamo una forza per la stabilità e non dell’instabilità. C’è un programma che per essere realizzato ha bisogno di anni. Guardiamo a una legislatura che possa concludere il ciclo di cinque anni e realizzare tutti i punti del programma”. Con queste parole Luigi Di Maio ha benedetto ieri l’intesa tra M5S e Pd dopo il via libera arrivato dalla piattaforma Rousseau dove gli iscritti Cinque Stelle hanno votato a maggioranza il sì all’accordo per un governo con i dem.

Sondaggi elettorali Ixè: quanto dura il governo giallo rosso?

A credere che il governo arrivi fino al termine della legislatura è però solo il 15% degli italiani, il 20% degli elettori M5S e quasi un terzo degli elettori Pd. I dati li ha rilevati l’istituto Ixè in un sondaggio per Cartabianca andato in onda il 3 settembre. Per il 25% degli intervistati è più probabile che il nuovo esecutivo, che nascerà oggi, duri fino a Natale. Convinto di ciò è anche il 20% dell’elettorato grillino mentre questa ipotesi è ventilata solo dal 2% del popolo dem. Un 23% del campione allunga la data di scadenza all’anno prossimo. A condividere questo scenario è il 23% di chi vota M5S e il 24% di chi vota Pd.

C’è infine un 16% che ritiene possibile che il governo giallo rosso duri almeno fino all’elezione del prossimo Presidente della Repubblica (2022). È questo lo scenario che più convince gli elettori grillini (26%) ma anche i simpatizzanti Pd (24%).

Sondaggi elettorali Ixè: la fiducia in Conte

Quel che per ora è certo è che oggi il governo Conte bis giurerà al Quirinale. Tra i principali sponsor del nuovo corso giallo rosso c’è sicuramente il premier uscente e ora rientrante. Secondo Ixè, Conte gode della fiducia di quasi un italiano su due e della maggioranza degli elettori M5S (72%) e Pd (54%). Certamente un buon viatico per iniziare la nuova avventura politica.

Sondaggi elettorali Ixè: intenzioni di voto

Spazio infine anche alle intenzioni di voto. Anche Ixè fotografa un calo evidente per la Lega che segna meno quattro punti percentuali rispetto alle Europee e scivola al 30,1%. Male anche Forza Italia che passa dall’8,8 al 7% e viene superata così da Fratelli d’Italia in crescita al 7,4%. In totale l’area di centrodestra raccoglie oggi il 44,5%. Cinque punti in meno rispetto a 3 mesi fa.

Sondaggi elettorali Ixè: crescono M5S e PD

I nuovi alleati di governo vedono invece crescere i propri voti. Il Pd tocca quota 23% ma è il M5S a fare un vero e proprio balzo in avanti: dal 17,1% ottenuto il 26 maggio risale al 22,3%. L’addio all’alleato leghista sembra aver fatto tornare a casa parte di quei grillini rimasti delusi dalle politiche troppo a destra del governo giallo verde. Attenzione infine ai numeri: sommando i voti di centrosinistra e Movimento 5 Stelle si raggiunge e si supera di poco il 50%.

Sondaggi elettorali Ixè: nota metodologica

SOGGETTO REALIZZATORE: ISTITUTO IXÈ SRL

SOGGETTO ACQUIRENTE: RAI – CARTABIANCA

METODOLOGIA: INDAGINE QUANTITATIVA CAMPIONARIA

METODO DI RACCOLTA DATI: TELEFONO FISSO (CATI), MOBILE (CAMI) E VIA WEB (CAWI)

UNIVERSO: POPOLAZIONE ITALIANA MAGGIORENNE

CAMPIONE INTERVISTATO: RAPPRESENTATIVO (QUOTE CAMPIONARIE E PONDERAZIONE) IN BASE A: GENERE, ETÀ, ZONA DI RESIDENZA, AMPIEZZA COMUNE, VOTATO 2019

DIMENSIONE CAMPIONARIA: 1.000 CASI (MARGINE D’ERRORE MASSIMO ±3,10%)

PERIODO DI RILEVAZIONE: DAL 2 AL 3 SETTEMBRE 2019

