Risultati voto piattaforma Rousseau M5S: al via il Governo M5S-PD

Fumata bianca al governo M5S-PD da parte degli elettori pentastellati. Superato anche l’ultimo scoglio del voto sulla piattaforma Rousseau: stando ai dati pubblicati dal Movimento 5 Stelle, il 79,3% dei votanti ha deciso di dare l’assenso all’alleanza con i democratici. Per il “Sì”, sono arrivati 63.146 voti (79,3%). Hanno detto “No”, invece, 16.488 iscritti (20,7%). In totale, quindi, hanno votato 79.634 iscritti. Per Davide Casaleggio, si tratta del record di affluenza sulla piattaforma Rousseau.

Sulla piattaforma Rousseau, plebiscito per il “sì”

Una differenza sostanziale che potrebbe essere giustificata dalla campagna di gran parte dell’apparato del Movimento per favorire l’accordo con il Partito Democratico. Ricordiamo che lo stesso Beppe Grillo – dopo oltre un anno passato in secondo piano – ha chiesto a gran voce alle due parti (M5S e PD) di responsabilizzarsi, di parlare di programmi e non di poltrone (lanciando una frecciatina nei confronti dello stesso vicepremier pentastellato, Luigi Di Maio). L’altro esponente illustre che ha chiesto di dare fiducia a questa nuova esperienza di governo, è il premier incaricato Giuseppe Conte. Il giorno precedente alle votazioni sulla piattaforma Rousseau, Conte ha parlato in diretta video, chiedendo di pensare a questa opportunità storica. “Questa è un’occasione unica per riformare il nostro Paese, e si possono fare cose straordinarie se l’autentico obiettivo che si persegue è il bene degli italiani.”

Di Maio non solo non si è esposto prima delle votazioni sulla piattaforma Rousseau: non l’ha fatto neanche dopo, quando i risultati erano già stati convalidati e trasmessi al pubblico. Di Maio ha affermato che “il voto è segreto”.

La piattaforma Rousseau sotto osservazione

La votazione su Rousseau è stata certificata dal notaio Valerio Tacchini. Qui, trovate il documento elaborato e firmato da Tacchini. Il notaio attesta e certifica “che le operazioni di voto si sono svolte regolarmente e si sono concluse alle ore 18:00”, riportando i risultati diffusi dal M5S.

