Chi è Riccardo Fraccaro il sottosegretario alla presidenza del Conte bis

Il nuovo sottosegretario alla presidenza del Consiglio è l’esponente del Movimento 5 Stelle Riccardo Fraccaro. Dal 1° giugno 2018 fino alla giornata di oggi ha ricoperto, per il governo Conte I, il ruolo di ministro per i Rapporti con il Parlamento e la Democrazia Diretta. Appassionato della causa M5S sin dagli inizi, è stato tra i fondatori dei meetup di Trento nel lontano 2010. È entrato in Parlamento nel 2013. Andiamo a conoscere più da vicino Riccardo Fraccaro in questo breve profilo biografico.

Chi è Riccardo Fraccaro: gli studi e l’attività politica

Riccardo Fraccaro nasce a Montebelluna nel 1981: cresce a Riese Pio X, paesino in provincia di Treviso, quindi si trasferisce a Trento, dove si laurea in Giurisprudenza con una tesi in Diritto internazionale dell’ambiente. Prima di entrare in politica ha lavorato come dipendente presso una società energetica.

Come scritto sopra, è stato tra i seguaci della prima ora delle idee del M5S. Nel 2013 è stato candidato dal M5S come capolista alla Camera e fino al marzo del 2015 ha lavorato nella I Commissione permanente Affari Costituzionali, per poi passare alla XIV Commissione permanente Politiche dell’Unione europea e, infine, dal 2016, alla Commissione parlamentare per l’attuazione del federalismo fiscale. Nel suo primo quinquennio in Parlamento, Fraccaro ha presentato due disegni di legge in qualità di primo firmatario. Il primo riguarda i conflitti di interessi, che però non ha avuto approvazione dal Senato. Il secondo concerne il rafforzamento degli strumenti di democrazia diretta.

Alle elezioni politiche 2018 si candida alla Camera nel collegio uninominale di Pergine Valsugana: finisce terzo con il 23% dei voti, dietro i candidati di centrodestra (Fugatti) e centrosinistra (Dellai). La sua elezione a capolista M5S nel collegio plurinominale del Trentino gli consente la rielezione.

