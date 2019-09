Assunzioni Intesa Sanpaolo 2019 diplomati e laureati: 100 posti, requisiti

State Strategic Coverage Analyst Milano Precedente tirocinio in consulenza/coporate finance a/o finanza strutturata e di acquisizione; Esperienza internazionale consigliata; Conoscenza delle basi della finanza aziendale; Solide capacità quantitative e analitiche; Eccellente curriculum accademico; Master in Finanza, Management, Ingegneria; Conoscenza della lingua inglese eccellenza; Competenze in Excel e Power Point; Capacità di lavorare in modo indipendente come parte di una squadra; Rapidità nell’apprendere e nell’azione; approccio imprenditoriale.

Analista Funzionale (ambito Insurance) Torino Preferibile esperienza maturata in gestione di processi digitali in ambito assicurativo, caratterizzati da ambienti di multicanalità (B2B2C e B2C). Gradita esperienza maturata sulla gestione di piattaforme dedicate all’emissione online di polizze. Richiesta esperienza pregressa nella gestione di rapporti con fornitori. Conoscenze su strumenti di sintesi e analisi quali DWH, strumenti di Business Intelligence e gestione di Big Data. Laurea in ingegneria, informatica o economia. Analisi dei requisiti dei sistemi e dei software. Sviluppo dell’architettura di sistema. Competenze specifiche sul linguaggio di programmazione. Gestione della qualità del software e testing, Sviluppo ETL.

Eurizon Capital Sales & Business Education – Stage Milano Conoscenza dei processi di risparmio gestito e normativa di riferimento; Interesse alla trasmissione delle competenze, creazione di percorsi formativi, relazione con i clienti. Laurea in economia, mercati finanziari; ottima conoscenza dell’inglese scritto e parlato; Utilizzo di Excel, Power Point, GoAnimate e Articulate 360.

Financial Models Specialist Milano Richiesta esperienza di 5 o più anni in una struttura di supporto quantitativo in ambito finanziario/assicurativo; partecipazione a progetti interfunzionali anche con compiti di coordinamento; Curiosità, intraprendenza, autonomia, Team Working, predisposizione a lavorare per progetti in ambienti complessi, attitudine alla concettualizzazione e approccio analitico; Laurea magistrale o formazione post laurea in ambito quantitativo; conoscenza approfondita degli strumenti finanziari; conoscenza avanzata del pacchetto Office; conoscenza e utilizzo autonomo di almeno un linguaggio di programmazione; buona conoscenza inglese parlato e ottima conoscenza inglese scritto.

Long Term Treasury Analist – Internship Milano Laurea in discipline economico-bancarie/finanziarie con percorso formativo caratterizzato da corsi di statistica ed econometria; capacità analitiche e di sintesi; capacità relazioni, comunicative e di lavoro in team; autonomia e capacità di pianificazione della propria attività. Padronanza della lingua inglese.

Specialista in Amministrazione e Contabilità Milano Richiesta esperienza di almeno 5 anni in ruoli analoghi; Laurea in discipline economiche; buona conoscenza della lingua inglese; conoscenza dei principi contabili IAS IFRS; conoscenza delle tematiche contabili connesse alla costruzione del bilancio d’esercizio e consolidato; conoscenza della normativa fiscale afferente alle società finanziarie; problem solving e capacità di analisi; capacità di lavorare in team; ottime doti relazionali; organizzazione.

CSR Non-Financial Reporting Analyst Milano Richiesta esperienza di 3-5 anni su tematiche del settore; Responsabilità sociale d’impresa e tematiche ESG; analisi di gestione dei dati, pianificazione e controllo; conoscenza di tecniche di reportistica; marketing o comunicazione o campi correlati; conoscenza di Microsoft Office; conoscenza della lingua inglese parlata e scritta; buone capacità di comunicazione scritta; Networking/teamworking.

Addetto Recupero Crediti (Categorie Tutelate) Napoli Esperienza in uno studio professionale o aziende bancarie/finanziarie preferibile ma non necessaria; Laurea in Giurisprudenza/Economia; conoscenza della lingua inglese.

Senior Capital Structure Advisory Milano Richiesta esperienza di almeno 10 anni in un primario istituto finanziario internazionale con esperienza focalizzata principalmente su clienti aziendali; Capacità di fornire un’analisi completa delle strutture di capitale in varie dimensioni.

Gestione Sinistri CPI e Carte di Credito – Stage Milano Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza (preferibile tesi in diritto del lavoro/assicurativo); interesse per i temi relativi al diritto del lavoro.

Senior ABS Structurer Milano Richiesta esperienza di almeno 8-10 anni presos banche, società di factoring, società di consulenza, asset managers come strutturatore, analista di credito, risk manager; Ottimo background accademico, con conseguimento a pieni voti di laurea specialistica in materie economiche o scientifiche; buona conoscenza della finanza teorica e dei mercati finanziari; ottima conoscenza lingua inglese parlata e scritta; flessibilità, voglia di imparare, attitudine imprenditoriale e al lavoro di team, capacità analitiche e di relazione con colleghi, controparti e clienti.

Risk Analyst – Stage Milano Richiesta esperienza in ambito Financial Risk Management e/o convalida di modelli interni di Market Risk o Counterparty Risk; Conoscenza dei mercati finanziari e dei prodotti derivati, matematica finanziaria avanzata, modelli matematici per la finanza, processi stocastici applicati alla finanza, statistica descrittiva; Capacità di programmazione, conoscenza del pacchetto Office avanzata, conoscenza avanzata della lingua inglese scritta e conoscenza media dell’inglese parlato.

Business Analyst Retail & Luxury – Stage Milano Esperienza pregressa di internship in ambito Corporate & Investment Banking; Capacità di lettura e interpretazione dei bilanci e dei business plan aziendali; conoscenza di finanza aziendale, prodotti e servizi bancari dedicati alle aziende; Laurea magistrale o Master in materie economico-finanziarie; ottima conoscenza della lingua inglese, buona conoscenza del pacchetto Office, capacità relazionali e organizzative, capacità di analisi e di sintesi, problem solving.

Ottimizzazione Modello Attuariale 1 – Stage Milano Cercasi neolaureati in matematica, fisica o ingegneria gestionale;