Sottosegretari governo Conte bis: nomi in gioco Pd-M5S e Leu

Chiusa la squadra di governo, ora è il turno dei sottosegretari e ci sono già diversi nomi in lizza. Tra questi alcuni scontenti che auspicavano in origine una poltrona più ambita, ma non solo. La partita si giocherà in questi giorni e soprattutto nella prossima settimana, dopo la fiducia alla Camera e al Senato prevista per le giornate di lunedì e martedì.

Sottosegretari governo Conte bis: i nomi PD

I primi nomi, riportati da Adnkronos, sono già noti. Tra questi, area PD, c’è quello di Antonio Misiani, che nella segreteria dem occupa già un ruolo di responsabile nella divisione Economia. Misiani potrebbe dunque diventare il secondo di Roberto Gualtieri al MEF. Tra i nomi che sono circolati come papabili ministri figura anche quello di Lia Quartapelle, specializzata in politica internazionale, a cui potrebbe andare l’incarico di viceministro degli Esteri. Come sottosegretario al Ministero dell’Istruzione ecco il nome di Anna Ascani, vicepresidente PD e fedelissima renziana, anche lei tra i nomi che circolavano tra i possibili ministri prima della formazione definitiva. Il sito rivela anche qualche nome già noto nel nuovo governo Conte-bis: quello di Debora Serracchiani, in primis, ma anche quello di Emanuele Fiano, mentre Gian Paolo Manzella potrebbe finire allo Sviluppo Economico. Infine Tommaso Pellegrino potrebbe diventare il vice di Sergio Costa all’Ambiente, dati anche i buoni rapporti tra i due.

Sottosegretari governo Conte bis: i nomi M5S e LeU

Nel Movimento 5 Stelle ci potrebbe essere qualche riconferma e qualche trasferimento. Sul primo fronte il nome che gira è quello di Angelo Tofalo, già sottosegretario al Ministero della Difesa. Possibile invece che l’attuale sottosegretario allo Sviluppo Economico, Andrea Cioffi, venga trasferito presso un altro ministero.

Per LeU circola infine il nome di Piero De Luca, ma secondo Agenda Politica la strada è tutta in salita.

