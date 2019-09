Pensioni ultime notizie: stop Quota 100 “non li faremo uscire dal palazzo”

Sul fronte pensioni ultime notizie riportano le esternazioni del leader della Lega, ormai ex vicepremier ed ex ministro dell’Interno, che in occasione della manifestazione davanti a Montecitorio contro la fiducia al governo Conte, ha minacciato il nuovo esecutivo nel caso in cui toccassero Quota 100: “Non li lasceremo uscire da quel Palazzo”, ha detto.

Pensioni ultime notizie: cos’ha detto Salvini davanti a Montecitorio

“Non parliamo del passato, lì dentro c’è il passato”, dice Salvini ai cittadini radunatisi a piazza Montecitorio per protestare contro la fiducia al nuovo esecutivo. “Lì dentro c’è il regime che sa che sta per cadere, come Maria Antonietta, come il popolo fuori che chiedeva lavoro, giustizia e pane, e quelli che erano dentro, attaccati alle poltrone, urlavano di dare delle brioche a quei pezzenti”.

Il pensiero va subito alle nuove elezioni e il leader leghista sembra avere le idee chiare in testa. “L’obiettivo è solo uno: vincere, democraticamente”.

“Quota 100 non si tocca”

Poi la promessa di fare qualcosa nell’eventualità in cui si torni indietro su quanto è stato fatto negli ultimi mesi. L’esempio più evidente è quello del ritorno alla Legge Fornero, e quindi la cancellazione di Quota 100. “Se per fare dispetto a me proveranno a tornare indietro su quello che è stato fatto negli ultimi mesi, su due temi in particolare dovranno vedersela con noi e passare sul mio corpo: ovvero, se proveranno a cancellare Quota 100 e a tornare alla Legge Fornero, non li facciamo più uscire da quel palazzo. Se vogliono tornare alla Legge Fornero, non escono da quelle stanze. Se ne stanno lì giorno e notte, Natale, Capodanno e Ferragosto. Non permetteremo che tornino a una legge fondata sulla schiavitù. E se proveranno a riaprire i porti, i porti li chiudiamo noi tutti insieme perché in Italia non si entra senza permesso”.

