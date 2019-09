Conto deposito settembre 2019: classifica e tassi interesse a confronto

Il Conto deposito è uno degli strumenti di risparmio preferiti dagli italiani, insieme ai buoni fruttiferi postali, perché offrono un rendimento a fronte di un rischio praticamente inesistente.

Conto deposito: di cosa si tratta?

Quando si apre un conto corrente si sa di dover sostenere delle spese di gestione che a volte possono rivelarsi consistenti nel medio-lungo periodo; insomma, per tenere depositato il proprio denaro in banca si devono affrontare delle spese quando l’ideale sarebbe sempre quello di far fruttare i propri risparmi e non, invece, perderli o comunque fargli perdere valore.

Per questo il conto deposito offre un’ottima alternativa al conto corrente tradizionale: sulle somme che vi vengono depositate, infatti, le banche applicano un rendimento dopo un determinato periodo di tempo. Tra l’altro, gli istituti di credito non solo stanno aumentando i rendimenti su questo genere di prodotto, anche per vincoli (ossia il periodo durante il quale la somma non potrà essere movimentata) inferiori a un anno, ma in molti casi ormai esonerano i clienti che lo scelgono dal pagamento dell’imposta di bollo pari allo 0,20% annuo sulla giacenza (Banca Sistema e Farmafactoring, per esempio).

Le migliori offerte di settembre 2019

Detto ciò, si possono segnalare alcune interessanti offerte di conto deposito proposte dalle banche a settembre 2019. Innanzitutto, Time Deposit Web – si può aprire anche online – della Banca Popolare di Bari che offre un tasso lordo dell’1,50% per un vincolo di un anno. Poi c’è ViviConto Extra di ViviBanca che offre un tasso di interesse che può arrivare addirittura al 2,50%, a renderlo ancora più conveniente il fatto che non sono previste spese di apertura, ma bisogna recarsi presso uno sportello dell’istituto per richiederlo. Anche il Conto Twist di Banca Valsabbina merita una menzione in quanto garantisce un rendimento dell’1% per i primi sei mesi dall’apertura.

