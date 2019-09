Sondaggi politici Ipsos: Conte bis non piace al 54% degli italiani

Meglio il governo giallo verde di quello giallo rosso. A sostenerlo è la maggioranza relativa degli intervistati (36%) in un sondaggio Ipsos per Di Martedì del 10 settembre. Chi si schiera invece a favore del Conte bis è il 32% degli italiani mentre una percentuale uguale preferisce non esprimersi.

La “piazza”, almeno quella sondata da Ipsos, sembra non impazzire per il nuovo governo. L’esecutivo sostenuto da Movimento 5 Stelle, Pd e LeU, infatti, piace a poco più di un terzo degli intervistati. La maggioranza (54%) lo boccia senz’appello. I numeri di Ipsos si avvicinano a quelli rilevati dall’ultimo sondaggio Noto per QN e si differenziano da quelli di Piepoli che dà l’esecutivo giallo rosso con un gradimento del 60%.

Sondaggi politici Ipsos: crisi di governo, Salvini ha sbagliato

Infine agli intervistati è stato chiesto se Salvini abbia fatto bene ad aprire la crisi governo. E qui arriva una sonora batosta per l’ex ministro dell’Interno: il 45% risponde di no, il 33% sì. Il leader della Lega rimane comunque convinto della scelta fatta come ha spiegato due giorni fa nella puntata inaugurale di Porta a Porta: “Potevamo tirare a campare, facevo finta di niente, dicevo 3-4 cosine e avanti, ma non sono fatto così, e siccome lo stipendio me lo pagano gli italiani, se non riesco a fare bene il mio lavoro, preferisco non andare avanti”.





Sondaggi politici Ipsos: nota metodologica

Sondaggio realizzato da Ipsos per My Movie Srl (trasmissione Di Martedì su La7) presso un campione casuale nazionale rappresentativo della popolazione italiana maggiorenne secondo genere, età, livello di scolarità, area geografica e residenza, dimensione del comune di residenza. Sono state realizzate 600 interviste (su 8.211 contatti) mediante sistema Cati il 9 settembre 2019.

