Contributi Inps Gestione Separata: libero professionisti, la circolare del 10/9

Contributi Inps dovuti per gli amministratori locali iscritti alla Gestione separata Liberi professionisti: con una recente circolare l’ente precisa i termini con cui adeguarsi alla normativa in base alla predisposizione di un nuovo “Tipo rapporto”.

Contributi Inps: l’argomento della circolare

Risale alla circolare n. 205 del 21 novembre 2001 il regolamento relativo al pagamento e alla presentazione delle denunce contributive da parte degli Enti locali obbligati al versamento della contribuzione dovuta alla Gestione separata. Secondo quanto previsto da questa, gli enti locali provvedono anche per gli amministratori locali (che producono reddito e risultano iscritti alla Gestione separata) “al versamento delle quote mensili mediante modello ‘F24’ e alla presentazione delle denunce contributive”.

Detto ciò, col passare degli anni, la normativa ha subito diverse modifiche, in particolare, a proposito della rideterminazione delle aliquote di computo per la contribuzione dovuta alla Gestione separata per lavoratori autonomi “titolari di posizione fiscale ai fini di imposta sul valore aggiunto, iscritti alla Gestione separata e per i quali non risulta copertura previdenziale obbligatoria né risultano pensionati”.

Contributi Inps su NoiPa: come trovare errori da gennaio 2020

Come cambiano le aliquote?

Ecco allora che nel documento si precisano le aliquote in base all’attento esame della normativa: per gli anni 2015 e 2016, l’aliquota contributiva è stabilita in misura pari al 27%, invece, a partire dall’anno 2017, l’aliquota contributiva è stabilita nella misura del 25%. Inoltre, si sottolinea sempre nella circolare, è dovuta una aliquota contributiva pari allo 0,72% per il finanziamento delle prestazioni assistenziali (malattia, maternità, etc…).

In base a tali disposizioni, per una corretta compilazione del flusso Uniemens, con il messaggio Inps si introduce un nuovo “Tipo Rapporto” per riferirsi in modo particolare agli Enti Locali obbligati al versamento della contribuzione per gli amministratori locali che svolgono attività libero professionale iscritti alla Gestione separata e obbligati all’aliquota maggiore.

