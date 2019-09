Universitaly graduatoria medicina 2019: risultati in uscita, a che ora?

Alle 10.10 di martedì 17 settembre 2019 il Miur ha pubblicato i risultati del test Medicina 2019. Ricordiamo che quest’oggi sono stati pubblicati i punteggi in forma anonima, contrassegnati dal codice alfanumerico dei candidati. Solo ricordando questo codice etichetta, dunque, si può risalire al proprio test e conoscere pertanto il proprio punteggio. Andiamo a scoprire gli ultimi aggiornamenti a riguardo.

Graduatoria medicina 2019: come accedere

È ancora presto, dunque, per la graduatoria e nel paragrafo seguente indicheremo la data da segnare sul calendario relative al prossimo importante step. Tuttavia, dopo la pubblicazione dei risultati anonimi, come riferisce Studenti.it, gli esperti prepareranno una graduatoria anonima basata sui punteggi resi noti, ipotizzando un punteggio minimo per l’accesso definitivo. Questa “graduatoria anonima” è di fatto ipotetica e non affidabile. Per quella ufficiale bisognerà aspettare inizio ottobre.

A ogni modo, per accedere ai risultati pubblicati relativi al Test di Medicina, bisognerà accedere all’area riservata nel portale Universitaly. Lì si potranno consultare i risultati anonimi associati ai codici etichetta.

Graduatorie e risultati prove: ecco come vederli

Graduatoria medicina 2019: le prossime date da tenere a mente

Qualora non si dovesse ricordare il proprio codice etichetta, bisognerà attendere il 27 settembre. In questa giornata, sarà pubblicato il proprio punteggio (sempre nell’area riservata di Universitaly). La graduatoria ufficiale e definitiva sarà invece resa nota solo il 1° ottobre. In questa data gli studenti potranno finalmente scoprire se sono tra coloro che sono passati, se sono stati considerati idonei e in quale università immatricolarsi.

Test Medicina 2019: un po’ di numeri

Il Miur ha riportato un po’ di numeri riguardanti il Test Medicina 2019. Ricordando che al test erano iscritte 68 mila persone, a sostenere la prova sono stati in 60.776. Il 70,33% di questi (42.745 candidati) è stato considerato idoneo, visto che ha raggiunto il punteggio minimo di 20. In media il punteggio nazionale è stato di 35,23. Il punteggio più alto si è registrato all’Università Statale di Milano, mentre quello più alto in media per ateneo è stato segnato all’Università di Pavia. All’Università di Udine, invece, si è registrata la percentuale di candidati idonei più elevata.

