Cambio residenza per Rc auto, tasse e bollette. Come risparmiano i furbi

Sotto la richiesta di cambio di residenza possono celarsi diversi obiettivi, tra cui l’evasione fiscale. È così che i furbi risparmiano su Rc Auto, tasse e pagamento delle bollette e spesso vengono effettuati appositi accertamenti per stanare i furbetti e cercare di recuperare quanto non pagato. Un’inchiesta a cura di Felicia Mammone per la trasmissione DiMartedì su La7 pone i riflettori su una questione che di fatto va ormai avanti da tempo e che alla fine ricade sui contribuenti onesti, che regolarmente pagano assicurazione e bollo auto, tasse e bollette della luce, del gas e dell’acqua.

Cambio residenza per risparmiare sulle tasse locali: come funziona

Il cambio residenza può consentire, ad esempio, di trasformare una casa al mare come abitazione principale, allo scopo di godere di alcune agevolazioni, in primis le tasse locali. Come ricorda il presidente di FIMAA Lazio Sud Vittorio Piscitelli, l’Imu e la Tasi per la prima casa non vengono pagati. Per la seconda casa, invece, ipotizzando un valore catastale di 100 mila euro, si arriva a pagare anche più di 1.000 euro annui.

Come la residenza influisce sull’entità delle bollette

Il risparmio non è solo sulle tasse locali, ma anche sulle bollette, appuntamento fisso odiato dagli italiani. “Una famiglia, tra luce e gas, spende in media 1.722 euro all’anno per l’abitazione principale”, spiega la giornalista. “Le tariffe per la seconda casa, invece, sono più care, e la spesa annuale diventa 1.871 euro”. Per un risparmio totale di 150 euro all’anno (in media).

Cambio residenza e Rc Auto: quanto si risparmia

Oltre alle tasse locali e alle bollette, i furbetti che optano per il cambio residenza puntano a risparmiare anche sull’assicurazione auto. “I guidatori più virtuosi a Caserta possono spendere fino a 502 euro all’anno di Rc Auto”, ma basta spostarsi nella vicina Latina perché la spesa annuale in assicurazione auto scenda a 450 euro l’anno, per un risparmio di oltre 50 euro.

