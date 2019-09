Sondaggi elettorali Emg, Renzi parte dal 3,4%, giù PD e M5S

Forse Renzi si attendeva un po’ di più, il 3,4% che Emg attribuisce a Italia Viva, il suo nuovo partito, appare un po’ poco forse.

Considerando anche la copertura mediatica che sta subendo.

Conta probabilmente la bassa popolarità che l’ex premier subisce negli ultimi anni, e le ridotte dimensioni dell’area di centrosinistra cui fa riferimento. In lui ha fiducia solo il 16% degli italiani, meno di quelli che apprezzano Berlusconi. Al contrario Zingaretti raggiunge il 23%, meno di Di Maio, al 28%. Al primo posto torna Salvini, seppure in calo, che supera in discesa Conte, che perde ben 4 punti in una settimana.

Del resto anche la percentuale di quanti danno fiducia al nuovo governo, che anche Renzi appoggia, è bassa. Solo il 29% ne ha molta o abbastanza. Con un calo dell’1% di quanti ne hanno molta.

Cresce del 2%, al 24%, la proporzione di quanti hanno poca fiducia nel governo, mentre diminuiscono di due punti quanti non ne hanno per nulla. nel complesso è il 48% che dice di non avere fiducia nel Conte bis

Per il 45% comunque per il governo non cambierà nulla dopo la scissione di Renzi. Lo pensa soprattutto il 70% dei pentastellati. Mentre per i leghisti avrà un certo peso e renderà meno forte l’esecutivo.

Solo per il 9% addirittura lo irrobustirà

Vediamo allora le intenzioni di voto di questi ultimi sondaggi elettorali, rilevate con l’ausilio di un panel telematico che ha coinvolto 1895 persone

Sondaggi elettorali Emg, PD giù del 2,8%

La scissione di Renzi provoca danni naturalmente soprattutto nel PD, che perde ben il 2,8% e scivola al 20,5%.

Rimane però al secondo posto, dopo una Lega al 33,1%, in calo di due decimi. Infatti anche il Movimento 5 Stelle appare perdere voti, lasciando sul terreno l’1,2% e portandosi al 18,5%.

Difficile che si tratti di voti transitati in Italia Viva. Piuttosto potrebbero essere passati al PD o ai Verdi e alla Sinistra.

In leggero aumento Fratelli d’Italia, che cresce del 0,3% al 7,3%, mentre crolla Forza Italia, che perde il 0,8% andando al 7%. Emg era l’istituto che la stimava più forte in precedenza.

Vi è poi italia Viva, appunto, al 3,4%, che forse attinge qualcosa anche da Forza Italia

Che supera +Europa, al 2,7%, in aumento del 0,1%. In crescita anche la Sinistra, al 2%, (+0,2%), i Verdi, all’1,5% (+0,3%), e Cambiamo di Toti, in salita di due decimi al 1,2%.

La lista Calenda esordisce all’1,1%

