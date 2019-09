Premio dipendenti Ferrero: 2000 € in busta paga, quando e perché spetta

A ottobre 2019 i dipendenti dell’azienda Ferrero si troveranno una busta paga un po’ più gonfia rispetto al solito. In media, l’importo supplementare si aggira attorno ai 2.000 euro lordi, sebbene l’importo effettivo vari in base agli stabilimenti. Questo è quanto stato comunicato dall’azienda dopo l’accordo con le organizzazione sindacali nazionali e territoriali di Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil e con il coordinamento sindacale Ferrero delle Rsu e delle Rappresentanze Sindacali della Rete Commerciale.

Premio dipendenti Ferrero: gli importi del PLO

L’incontro previsto dal CCNL, si legge nel comunicato stampa, “è stato finalizzato a un’informazione complessiva sugli andamenti di mercato, le prospettive produttive aziendali, i programmi di investimento per gli stabilimenti e le unità aziendali italiane, le tendenze occupazionali nonché le iniziative previste dal vigente Accordo Integrativo Aziendale”. Sulla base di quanto concordato in quest’ultimo Accordo, durante l’incontro sono passati sotto esame gli andamenti gestionali dell’azienda e si è andata a determinare la cifra di PLO (Premio Legato a Obiettivi) riferente l’esercizio 2018-2019.

Per l’anno in corso l’importo del PLO massimo raggiungibile ammonta a 2.200 euro lordi e si basa su due parametri: il 30% del premio dipende dal risultato economico ed è unico per tutta l’azienda. Il restante 70%, invece, corrisponde al risultato gestionale e si basa sull’andamento specifico di ogni singolo stabilimento. Ciò determina una differenziazione dei premi nelle varie sedi, che l’azienda così quantifica ufficialmente:

Alba : 2.097,67 €;

: 2.097,67 €; Aree e Depositi : 2.016,04 €;

: 2.016,04 €; Balvano : 2.111,15 €;

: 2.111,15 €; Pozzuolo : 2.080,05 €;

: 2.080,05 €; S. Angelo : 2.168,17 €;

: 2.168,17 €; Staff: 2.093,38 €.

Le cifre sono da intendersi al lordo e l’erogazione avverrà nel mese di ottobre 2019. Gli aumenti riguarderanno circa 6.000 dipendenti.

I servizi per i dipendenti

La Ferrero è un’azienda che nel corso del tempo ha dimostrato spesso di avere a cuore la vita e l’attività produttiva dei suoi dipendenti. Nota, infatti, è la presenza dell’asilo aziendale, in modo da permettere ai propri lavoratori di poter conciliare più facilmente questioni lavorative e familiari. E non è tutto, perché restando in quest’ambito sta per essere realizzata anche una scuola materna aziendale, capace di supportare circa 150 bambini. Oltre a questo sono a disposizione dei dipendenti campi da calcio, da tennis e palestre, per incentivare l’attività fisica, nonché la possibilità di lavorare 1 giorno a settimana da casa. Questo e altri servizi sono disponibili per i dipendenti della Ferrero, che in autunno avranno anche una busta paga più ricca per la qualità produttiva del lavoro.

