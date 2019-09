Governo ultime notizie: Di Maio “nostro obiettivo è abbassare le tasse”

Di Maio si fa sentire via social sulle proposte di tassazione avanzate da Fioramonti: una “tassa sulle merendine” e una sui biglietti aerei (non sul servizio ma sul supporto fisico plastificato). Idea che è sembrata ragionevole al primo ministro Giuseppe Conte, che ha dato l’ok a discuterne. Il tandem Conte-Fioramonti si è trovato però di fronte, come anticipato, al leader dei 5 Stelle.

Governo, ultime notizie: il “no” di Di Maio in un post su Facebook

La risposta della massima carica della Farnesina non è tardata ad arrivare.

“Noi abbiamo come obiettivo quello di abbassare le tasse, non di aumentarle. E secondo me è totalmente sbagliato scatenare un dibattito ogni giorno per parlare di nuovi balzelli. (…) Sull’ambiente, un Governo degno di questo nome premia chi non inquina e disincentiva chi se ne frega. Ma tutto deve prevedere una transizione su un arco temporale di anni e permettere di convertire i propri stili di vita e le produzioni industriali e aziendali.” Risposte che evidentemente cozzano con proposte di Fioramonti. Di Maio è stato deciso e sembra aprire un fronte di conflitto con lo stesso premier Conte. “Se questo governo esiste, è perché lo sostiene il MoVimento 5 Stelle. Lavoreremo al documento di economia e finanze per permettere agli italiani di vivere un 2020 migliore. Questo è il nostro obiettivo ed è così che vogliamo andare avanti. Qualcuno dirà che stiamo dando un ultimatum al Governo. Ma io non sono stato eletto per passare le mie giornate a dire che non è così. A noi interessa parlare chiaro e portare a casa i risultati.”

Possibile che sia una stoccata non tanto indiretta al premier Conte, che ha bissato il mandato grazie anche alla conditio sine qua non imposta dal Movimento per la formazione del nuovo esecutivo.

Governo, ultime notizie: Di Maio lancia ultimatum su taglio dei parlamentari

Per chiudere il suo lungo post su Facebook, il ministro degli Affari Esteri ricorda che “mercoledì alla Camera si decide quando calendarizzare l’ultimo voto sul taglio dei parlamentari. Ci aspettiamo tempi rapidi e zero scuse.” In questo caso, l’avvertimento è per gli alleati di governo: il taglio dei parlamentari è una delle proposte centrali del Movimento per quest’anno ed è possibile che la cuspide pentastellata provi a porre la fiducia sul provvedimento.

SEGUI IL NUOVO TERMOMETRO QUOTIDIANO A QUESTO LINK.

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM

Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a [email protected]