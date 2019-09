Sondaggi politici Euromedia: Conte bis, cala la fiducia rispetto al primo

Governo Conte I e Governo Conte II: gli italiani avevano più fiducia nell’esecutivo giallo-verde? Ne ha parlato a Tagadà, su La7, Alessandra Ghisleri, direttrice di Euromedia Research. Stando agli ultimi sondaggi politici elaborati dall’istituto, il governo Conte bis non ispira grandi consensi nell’elettorato. Per la Ghisleri la fiducia nel Conte II è più bassa del Conte I, scendendo sotto quota 30%. Ecco cos’ha detto in base alle ultime rilevazioni.

Sondaggi politici Euromedia: la fiducia in Conte

La prima riflessione della Ghisleri s’impronta sulla fiducia al premier Giuseppe Conte. “Sia nel Conte I, sia nel Conte II, si è sempre immedesimato nel ruolo, quasi dovesse accontentare i suoi interlocutori più che se stesso e la coerenza”. Ciò passa tra gli elettori, “nel senso che la gente riconosce questo, lo vede anche nelle singole indagini”. La fiducia nei confronti del premier Conte inizia a traballare, passando dal 41,2% (sopra Salvini) al tempo dei discorsi al Senato e alla Camera, “al di sotto del 40%, attorno al 38,6%”. Resta però un’altra questione più spinosa e che potrebbe avvantaggiare l’opposizione: la fiducia nell’intero governo.

Sondaggio elettorale Winpoll: Italia Viva esordisce al 6,4%, M5S già al 15,1%

Sondaggi politici Euromedia: la fiducia nel governo Conte bis

“Il governo ha cessato la sua attività il 9 agosto con una fiducia che viaggiava intorno al 33% e riprende in questo mese con una fiducia che è al di sotto del 30%, tra il 28 e il 29%”, prosegue la Ghisleri. “Questo perché non solo non si conoscono le attività, ma non sono note neppure le procedure. Soprattutto è complicato perché si è parlato di posti, di ministeri, di ministri, di abiti di ministri, ma non si è parlato di contenuti”. Tema che aiuta la Lega e Salvini è certamente quello dell’immigrazione, che ha preso di nuovo il sopravvento e che “aiuta molto più Salvini rispetto all’attuale governo”. Per rialzare i livelli di fiducia, dunque, è necessario che l’attuale esecutivo torni ad affrontare i contenuti. “Secondo me sarebbe utile che il governo, piuttosto che rappresentarsi alle singole kermesse del partito, raccontasse cosa desidera fare”.