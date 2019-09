Pensioni ultime notizie: Damiano “Quota 100 va tenuta”

Quota 100 va tenuta, mentre lo Sblocca Cantieri dovrà essere smantellato. A parlare è Cesare Damiano, ex ministro del Lavoro ed ex presidente della Commissione Lavoro alla Camera, che è sempre intervenuto in prima persona sul tema previdenziale, cercando di agevolare soprattutto le persone più svantaggiate. In un’intervista a Il Dubbio, Damiano ha commentato le linee guida del nuovo governo e naturalmente quello che l’esecutivo ha in mente di fare sul fronte pensionistico. Ecco cos’ha detto.

Renzi, il PD e il nuovo governo

Damiano definisce la scelta di Renzi di lasciare il Partito Democratico una decisione “cinica: prima ha incassato il bottino con la nomina di ministri e sottosegretari, poi ha fatto la scissione”. Damiano dà quindi ragione a Conte quando ha detto che “doveva avvertire prima”. Si tratta, nella sua opinione, di un’operazione di palazzo che non ha a che vedere con i problemi delle persone. “Ridicolo e anche stucchevole che Renzi faccia la vittima, dopo aver comandato il partito e aver escluso dal Parlamento molti di quelli che non erano dalla sua parte”.

Le linee guida dell’esecutivo sono abbastanza chiare a tutti, complice il documento che include i 21 principi che il nuovo governo perseguirà. Il problema sarà come affrontare determinate problematiche. “Bisogna conciliare l’inconciliabile”, afferma Damiano. “Se si cerca di praticare un ragionevole compromesso, avremo una navigazione accidentata, ma che ci potrebbe condurre almeno fino alle elezioni del nuovo Presidente della Repubblica”.

Pensioni ultime notizie: “Quattordicesima per i dipendenti con redditi medio-bassi”

L’apertura del premier Conte ai sindacati viene definita come “positiva”, soprattutto dopo che le posizioni del confronto si erano indebolite con l’ultimo governo per colpa del centrodestra, dice Damiano. Il punto chiave, però, è quello di essere d’accordo su alcuni contenuti. Tra i temi principali affrontati da Conte spicca il costo del lavoro. “Da ministro, nel 2007, mi inventai la quattordicesima per i pensionati più poveri, sopravvissuta fino a oggi: sarebbe interessante avere una quattordicesima anche per il lavoro dipendente, quello medio-basso”.

Per Damiano il governo dovrebbe concentrarsi sull’eliminazione del decreto Sbloccacantieri, perché “ha innalzato il limite del subappalto”, aprendo così la strada “a lavoro nero, incidenti e infortuni”. L’altro aspetto principale su cui porre l’attenzione è Quota 100. “Ha molti limiti”, ammette Damiano, “come la platea ristretta che esclude donne e lavoratori discontinui, e il fatto che non produca nuova occupazione, ma non va toccata. Non si può giocare sulla pelle dei cittadini: ha un costo rilevante, ma chi ha deciso di usare questo strumento deve poterlo fare e quindi va portata a compimento naturale, nel 2021”. Parallelamente, tuttavia, bisognerà estendere e rendere strutturale l’Ape Sociale, per allargare l’accesso alla pensione anche a chi svolge lavori pesanti e discontinui.

