Bollette luce e gas in aumento: authority comunica le nuove tariffe

Rincaro per le bollette luce e gas a partire dal mese di ottobre. Lo ha reso noto l’Arera, l’Autorità per l’Energia, in un apposito comunicato stampa diffuso nella giornata di martedì 24 settembre 2019. Gli aumenti corrispondono a un +2,6% per l’energia elettrica e a un +3,9% per il gas. Tra le cause principali dei rincari la stagionalità e le tensioni internazionali, ma per le famiglie la spesa annuale resta sostanzialmente invariata, con un differenziale del +1% rispetto al 2018.

Bollette luce e gas in aumento: le cause scatenanti

Quali sono le cause scatenanti che determinano gli aumenti delle bollette luce e gas? L’elenco comunicato dall’Arera è abbastanza lungo: si va dall’andamento stagionale alla riduzione della produzione di gas olandese, passando per alcune restrizioni all’accesso ai gasdotti di transito europei. Inoltre pesano le paure per un possibile calo della produzione francese nei prossimi mesi, causati da problemi in alcune centrali nucleari. A tutto questo si aggiungono anche altri elementi scatenanti, come le recenti tensioni geopolitiche, correlate prevalentemente agli attacchi alle piattaforme petrolifere saudite.

Le tensioni internazionali e l’andamento stagionale dei mercati vanno dunque a provocare un forte incremento per le bollette dell’elettricità e del gas per i clienti in tutela, con aumenti (rispettivamente del 2,6% e del 3,9%) che partiranno dal 1° ottobre.

L’Arera prosegue precisando che per quanto riguarda l’energia elettrica, l’aumento finale “è il risultato di una crescita dei costi di acquisto dell’elettricità, attenuato da una riduzione degli oneri generali”. Più precisamente, l’aggiornamento “è determinato da un aumento della componente a copertura della spesa per la materia energia (+3,2%)”, ridotto in maniera parziale dal calo della spesa per gli oneri generali (-0,6%), riduzione quest’ultima determinata soprattutto dalla condizione di un ritrovato equilibrio del gettito.

Spostandoci sul fronte del gas naturale, l’andamento è determinato quasi interamente dall’aumento della spesa per la materia prima (+3,8% sulla spesa per la famiglia tipo), nonché da un leggero rialzo dei costi di trasporto (+0,1%).

Gli effetti sulle famiglie

Quanto influisce tutto questo sulla spesa delle famiglie? Per quanto riguarda l’elettricità, la spesa nell’anno di riferimento 1° gennaio – 31 dicembre 2019 ammonta a 559 euro. Per la bolletta gas siamo invece oltre il doppio, a circa 1.107 euro in media. La spesa totale complessiva per il 2019 supera quindi di 1 punto percentuale quella relativa al 2018 (+1,35% per l’elettricità e +1% per il gas).

Il commento di Arera

Stefano Besseghini, presidente ARERA, ha commentato così i rincari di cui sopra. “Le variazioni tariffarie di quest’ultimo trimestre ci consegnano un 2019 in cui i costi energetici hanno mantenuto una sostanziale stabilità nel medio periodo anche a fronte degli interventi sugli oneri che hanno caratterizzato la prima parte dell’anno. Nel complesso quindi uno scenario positivo che però conferma, ancora una volta, l’importanza di un sistematico lavoro di revisione degli oneri generali per recuperare tutti gli spazi possibili a vantaggio di consumatori e aziende”.

Bollette luce e gas in aumento: il commento di Federconsumatori

Non certo soddisfatta degli aumenti Federconsumatori, che per voce del presidente Emilio Viafora, ha subito correlato l’aumento delle bollette del gas all’arrivo della stagione fredda. “Un trend su cui il Governo dovrebbe far luce”, ha spiegato Viafora. Sotto accusa anche i rincari per la bolletta elettrica: “Torniamo a chiedere una revisione complessiva degli oneri di sistema e della tassazione in bolletta, improntata all’equità e all’eliminazione di voci ormai obsolete”. Inoltre Viafora punta l’attenzione anche su quei cittadini in condizioni di vulnerabilità o povertà energetica. “Le modalità di accesso dei bonus per gas, energia elettrica e acqua devono diventare automatiche”.

SEGUI IL NUOVO TERMOMETRO QUOTIDIANO A QUESTO LINK.

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM

Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a [email protected]