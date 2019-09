Multa segnali stradali scaduti: contestazione verbale, quando è valida

Può capitare di ricevere una multa perché non si è rispettato quanto indicato sul segnale stradale. Ma può anche accadere che quel segnale stradale “colpevole” non sia stato correttamente visto dall’automobilista perché “scaduto”. Ovvero, perché ha perso colore o rifrangenza, e dunque non risulti totalmente visibile e necessita di un cambiamento, di una sostituzione. In questo caso, la multa notificata può essere contestata. Ne ha parlato la giornalista Felicia Mammone in un servizio per DiMartedì su La7.

Multa segnali stradali scaduti può essere contestata: ecco perché

Chi l’avrebbe detto? Oltre ai beni alimentari che solitamente conserviamo nel frigo, anche i segnali stradali hanno una data di scadenza. Che non è impressa sopra con le classiche cifre, ma che si evidenzia nella perdita di visibilità. I cartelli stradali, spiega Mammone, “sono tecnicamente scaduti quando perdono colore e rifrangenza”. Ciò li rende non visibili di notte, ovviamente, ma anche di giorno. Di segnali stradali non a norma ce ne sono in tutte le parti d’Italia: si va dai cartelli bruciati, a quelli con scritte sovraimpresse, passando per quelli così vecchi che ormai sono ingialliti o imbiancati e quindi sono poco o per nulla visibili.

Difficile, dunque, per gli automobilisti vedere un limite di velocità impresso su un cartello “scaduto” e rispettarlo: ne consegue che potrebbe incappare in una classica multa per superamento dei limiti di velocità, ma attenzione, perché in questo caso la multa può essere contestata. La conferma arriva anche da Paolo Mazzoni di Assosegnaletica: se si prende una multa con un cartello illeggibile o rovinato, la multa è assolutamente contestabile perché il cartello incriminato è nullo.

A ragione di ciò risulta molto importante effettuare una efficiente opera di manutenzione della segnaletica stradale, al fine di non generare equivoci e consentire il rispetto del Codice della Strada da parte degli automobilisti. Questi ultimi, di contro, possono contestare la multa notificata per una sanzione determinata da un cartello scaduto, e quindi nullo, avendo buone possibilità di vittoria.

