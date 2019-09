Test medicina 2019: punteggi nominali online, quando e come vederli

Finora gli studenti che hanno eseguito il Test Medicina 2019 potevano solo andare a memoria, cercando di capire se quel punteggio anonimo corrispondesse proprio al loro e valutare così la possibilità di essere passati o meno. Da oggi, venerdì 27 settembre, si fa sul serio, perché proprio in questa giornata saranno diffusi i punteggi nominali: gli aspiranti candidati medici potranno dunque visualizzare il proprio punteggio e controllare anche gli eventuali errori che sono stati commessi. La scoperta sarà una novità per tutti quegli studenti che non hanno memorizzato il codice etichetta, e che quindi non sono potuti risalire con certezza al proprio punteggio.

Test Medicina 2019: graduatoria ufficiale il 1° ottobre

La prossima data da segnare sul calendario sarà quella di martedì 1° ottobre, giorno in cui sarà finalmente pubblicata la graduatoria ufficiale. Qui i candidati potranno vedere il proprio posto nella graduatoria e gli idonei non inclusi però tra i vincitori potranno attendere che si liberi qualche posto da occupare e recarsi così all’Università prescelta. Ciò che non sarà reso noto nella giornata di oggi è il punteggio minimo ufficiale: quest’ultimo, infatti si scoprirà solo il 1° ottobre, assieme dunque alla pubblicazione della graduatoria. Al momento il punteggio minimo, che però manca di ufficializzazione e si basa sui calcoli effettuati da Alphatest e Testbuster sui punteggi anonimi, corrisponde a 41,7. Sarà veramente questo? Il prossimo martedì lo sapremo con certezza.

Test Medicina 2019: come vedere i punteggi nominali

Come vedere i punteggi nominali di oggi, venerdì 27 settembre 2019? Basterà recarsi sul portale Universitaly, accedervi con le proprie credenziali e quindi recarsi sull’elenco di nomi associati ai punteggi. Nell’aera riservata del sito Universitaly, gli aspiranti medici potranno visualizzare il proprio compito e quindi scoprire anche gli errori che hanno commesso.

Graduatorie e risultati prove: ecco come vederli

Assegnati, Prenotati e In Attesa: cosa significa

Il prossimo, importantissimo appuntamento, dicevamo, è quello del 1° ottobre, giorno della pubblicazione della graduatoria ufficiale. Qualche promemoria: gli Assegnati dovranno procedere all’immatricolazione nell’università assegnata entro 4 giorni dalla pubblicazione della graduatoria; qualora questo limite di tempo non fosse rispettato, il candidato perderà la propria idoneità. I Prenotati, invece, avranno facoltà di scegliere se immatricolarsi nella seconda università di preferenza, o attendere l’eventuale scorrimento della graduatoria per l’immatricolazione nell’Università di prima scelta. I candidati In Attesa, invece, non potranno fare altro che attendere lo scorrimento della graduatoria con l’auspicio che qualche posto diventi disponibile.

