Come risparmiare con la surroga mutuo e perché conviene farla subito

Con la surroga mutuo si risparmia: il trend non è ancora passato (anzi) e il momento è più che favorevole. Ma cos’è la surroga mutuo e perché conviene farla subito? Merito della nuova fase del Quantitative Easing, come del taglio dei tassi sui depositi, che danno più ossigeno alle banche, le quali risultano maggiormente propense a concedere mutui e prestiti, ovviamente con le dovute garanzie. Così, chi si è trovato a stipulare un mutuo qualche anno fa, oggi, compiendo la surroga, potrebbe trovarsi di fronte a tassi più agevolati e a un risparmio considerevole.

Surroga mutuo: cos’è e come funziona

Cos’è la surroga mutuo? Si tratta semplicemente di trasferire un mutuo da una banca a un’altra che magari offre condizioni più favorevoli. Il primo istituto non può opporsi all’intenzione del suo cliente che, come per le compagnie telefoniche, è libero di scegliere l’offerta più conveniente e passare da una banca all’altra, spostando di fatto il suo mutuo. Ovviamente il cliente dovrà studiare attentamente la proposta della banca dove vuole spostare il mutuo e capire cosa può influire sul TAEG (ad esempio l’obbligo di stipulare polizze specifiche) e se davvero risulti conveniente sotto l’aspetto economico.

La surrogazione del mutuo è un’operazione gratuita e non prevede costi di trasferimento ed è regolamentata dalla Legge Bersani (Finanziaria 2007).

Ovviamente, per effettuare la surroga occorre che il richiedente del mutuo sia lo stesso. Le opzioni modificabili sono invece la durata del finanziamento e la tipologia di tasso, che ricordiamo può essere fisso, variabile o misto. Supponendo che la surroga del mutuo possa risultare vantaggiosa (a tal proposito è preferibile farsi fare qualche preventivo da più istituti per capire a quanto ammonta l’effettiva portata del Taeg), bisognerà comunicare alla banca originaria l’intenzione di voler effettuare la surroga e quindi trasferire il mutuo a un altro istituto. A questo punto l’istituto può accettare la richiesta, oppure tentare di mantenere il cliente rinegoziando il contratto e rendendolo più favorevole.

Mutui ristrutturazione e surroga a settembre 2019: ecco i migliori tassi

Surroga mutuo: perché conviene e quanto si risparmia oggi

Oggi, in alcune circostanze e in base alle proposte di certi istituti di credito, potrebbe risultare conveniente effettuare la surroga del mutuo andando a risparmiare migliaia e migliaia di euro all’anno. Il taglio del tassi sui depositi e la seconda fase del Quantitative Easing decisi dalla Banca centrale europea permetteranno alle banche, come abbiamo scritto in precedenza, di avere più liquidità e quindi più “fiato” per concedere i mutui. Chi ha stipulato anni addietro un mutuo a tasso fisso o a tasso variabile lo ha fatto con tassi meno favorevoli rispetto a quelli di oggi. A oggi la situazione dei tassi è ampiamente favorevole per chi ha intenzione di stipulare in mutuo. I tassi indicizzati all’Euribors e all’Eurirs sono considerevolmente calati ed effettuando una surroga si potrebbe andare a pagare molto di meno al mese (con somme che a volte possono arrivare tra i 50 e i 100 euro mensili).

Resta sempre vivo il consiglio di controllare più preventivi e soprattutto monitorare il TAEG finale, per valutare, dal punto di vista del cliente che vuole effettuare la surroga, che le condizioni della stessa siano realmente vantaggiose e convenienti.

