Mutuo ristrutturazione e surroga a settembre 2019: ecco i migliori tassi

La surroga è uno strumento molto vantaggioso per chi ha sottoscritto un mutuo visto che permette di trasferirlo gratuitamente presso un altro istituto di credito ottenendo quindi condizioni di rimborso più vantaggiose.

Le migliori surroghe a settembre 2019

Una delle migliori surroghe al momento disponibili sul mercato è sicuramente quella offerta da Webank; sottoscrivendo la surroga con la banca online sarà possibile finanziare fino al 70% del valore dell’immobile che si intende acquistare: si può scegliere se restituire la somma erogata – importo minimo fissato a 80mila euro – in 10 o in 30 anni. Se il mutuo surroga viene richiesto entro il 30 settembre, e accordato entro il 30 novembre, per un importo a partire da 100mila euro a salire, lo spread sarà dell’1,10% per i finanziamenti con durata 10 anni e dell’1,45% per i mutui con durata di 30 anni. Per importi inferiori a 100mila euro, lo spread subisce una maggiorazione dello 0,10%.

Da menzionare anche i mutui surroga proposti da Unicredit: si parte da 50mila euro per coprire il debito residuo fino all’80% del valore dell’immobile; la durata varia da 5 a 30 anni. Dopo 24 mesi dalla stipula, tra l’altro, è possibile attivare diverse opzioni di flessibilità (sospensione temporanea del rimborso, allungamento del piano di rimborso, rinvio rate), nel caso in cui non si sfruttino tali opzioni si potrà ottenere un alleggerimento delle ultime rate (a seconda della durata del piano si azzereranno gli interessi per le ultime 3 (piano a 10 anni), 6 (tra i 10 e i 20 anni), 9 rate (oltre i 20).

Mutuo ristrutturazione: migliori offerte a settembre 2019

I mutui per le ristrutturazioni non sono diversi dai mutui per l’acquisto degli immobili se non per alcuni dettagli: per esempio, spesso l’erogazione delle somme oggetto del finanziamento è legata alle fasi della ristrutturazione stessa. Ora, a settembre 2019, un’interessante offerta relativa ai mutui pensati per finanziare degli interventi edizioni su immobili è quella di Che Banca!: per una richiesta di 60mila euro da restituire in 20 anni, l’istituto richiede il pagamento di rate mensili da 264,58 (tasso d’interesse 0,57%, Taeg 0,86%, 800 euro per spese di istruttoria e perizia).

Poi da menzionare anche il piano di ammortamento per ristrutturazioni di Credit Agricole: rata mensile da 267,72 euro al mese con tasso di interesse allo 0,69%, Taeg allo 0,94%, spese di istruttoria e perizia pari a 700 euro circa. Infine, anche Bnl attualmente propone un piano interessante che prevede il pagamento di una rata mensile da poco meno di 264 euro anche se contattando un consulente è possibile ottenere degli sconti sul tasso di interesse (0,55%).

