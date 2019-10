Sondaggi elettorali Tecnè: Lega in calo, crescono Pd e Italia Viva

Buone notizie per il partito di Matteo Renzi. L’ultimo sondaggio Tecnè per Quarta Repubblica lo dà in crescita al 4,6%. Rispetto alla precedente rilevazione del 23 settembre, Italia Viva guadagna lo 0,3. Si tratta ancora di cifre basse ma in una lunga intervista al Messaggero, Renzi afferma di non curarsene: “A tutti quelli che ironizzano sul fatto che siamo piccoli e bassi nei sondaggi dico: bene così, no? Se non contiamo nulla, perché vi preoccupate? Ignorateci pure. Noi cresceremo nella società. E ci rivedremo alle elezioni: ci riconoscerete perché saremo quelli col sorriso, quelli che non fanno polemiche interne, quelli che non hanno correnti ma idee”.

Sondaggi elettorali Tecnè: bene il Pd, flette il Movimento 5 Stelle

Anche il Partito Democratico sorride: i dem incrementano leggermente il loro consenso passando dal 19,5 al 19,7%. Flette leggermente il Movimento 5 Stelle che cala dello 0,2 al 20,2%.

Sondaggi elettorali Tecnè: calo della Lega compensato dalla crescita di FDI

La perdita più vistosa la registra la Lega che in una settimana vede evaporare lo 0,6. Il Carroccio rimane comunque la prima forza politica del Paese con il 31,4% dei consensi. Nel centrodestra il calo della Lega viene compensato dalla crescita di Fratelli d’Italia che ormai ha quasi raggiunto Forza Italia. Il partito guidato da Giorgia Meloni è sondato al 7,7% mentre gli azzurri di Berlusconi sono stabili al 7,9%.

Sondaggi elettorali Tecnè: i Verdi superano +Europa

Poche variazioni anche tra i partiti minori. Nel centrosinistra si segnala l’incremento dei Verdi, ormai quasi vicini al 2%, che superano così +Europa, in sofferenza all’1,8%. Piccolo calo per la Sinistra che si attesta all’1,7% mentre Siamo Europei di Calenda fa un piccolo passo in avanti all’1,1%. Cambiamo di Toti rimane stabile sotto l’1% allo 0,7. Gli altri partiti tutti insieme sono sondati intorno all’1,3%.

Sondaggi elettorali Tecnè: nota metodologica

Campione rappresentativo della popolazione maggiorenne residente in Italia, articolato per sesso, età, area geografica.

Estensione territoriale: intero territorio nazionale

Numerosità del campione: 1000 casi [totale contatti 4.961 (100%) – rispondenti 1000 (20,2%) – rifiuti/sostituzioni 3.961 (79,8%)]

Metodo di rilevazione: CATI-CAMI-CAWI

Margine di errore: +/- 3,1% (sui risultati a livello dell’intero campione)

Data di effettuazione delle interviste: 29-30 settembre 2019

Committente: RTI

Soggetto che ha realizzato il sondaggio: Tecnè S.r.l.

SEGUI IL NUOVO TERMOMETRO QUOTIDIANO A QUESTO LINK.

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM

Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a [email protected]