Sondaggi elettorali Tecnè: gli elettori Pd e M5S benedicono l’accordo in Umbria

Nell’ultimo sondaggio dell’istituto Tecnè per Quarta Repubblica andato in onda il 23 settembre, tutte le forze politiche, esclusi Fratelli d’Italia, perdono consenso rispetto alla rilevazione precedente. Il calo più consistente lo registra il Partito Democratico che paga l’addio di Matteo Renzi. I dem vedono andare via quasi quattro punti percentuali e scendono al 19,5%. Punti che si è portato in saccoccia l’ex premier ed ex segretario: Italia Viva, infatti, esordisce con un 4,3%, in linea con la media riscontrata dagli altri istituti demoscopici.

Sondaggi elettorali Tecnè: Lega in flessione

La Lega, dopo essere tornata a crescere sulle ali dell’entusiasmo del raduno di Pontida, flette dello 0,3. Le luci della ribalta mediatica sembrano essersi già affievolite per Matteo Salvini che non gode più del palcoscenico offertogli dall’essere ministero dell’Interno. Il tour nelle tv e nelle piazze italiane sembrerebbe per ora non sortire gli effetti sperati.

Sondaggi elettorali Tecnè: M5S arresta la sua corsa

Anche il Movimento 5 Stelle arresta il suo andamento positivo seguito alla nascita del governo giallo rosso. I pentastellati, che hanno siglato un accordo civico con il Pd in Umbria, passano dal 20,7 al 20,4%.

Sondaggi elettorali Tecnè: da elettori giallo rossi sì all’accordo civico in Umbria

Proprio sulla regione umbra che andrà al voto il prossimo 27 ottobre, Tecnè ha dedicato un focus. Ad essere a favore del patto civico nel nome dell’imprenditoredi Norcia, Vincenzo Bianconi, è la maggioranza dell’elettorato Pd (83%) e buona parte degli elettori Cinque Stelle (66%).

Sondaggi elettorali Tecnè: gli altri partiti

Chiudiamo con le intenzioni di voto. Nel centodestra Forza Italia rimane stabile al 7,9 ed è ormai quasi raggiunta da Fratelli d’Italia, in crescita dello 0,2 al 7,5%. Cambiamo di Toti è allo 0,7%.

Gli altri partiti di area centrosinistra sotto tutti sotto la soglia di sbarramento del 3%: +Europa (2%), Sinistra (1,8%), Verdi (1,6%) e Siamo Europei di Calenda (1%).

Sondaggi elettorali Tecnè: nota metodologica

Campione rappresentativo della popolazione maggiorenne residente in Italia, articolato per sesso, età, area geografica.

Estensione territoriale: intero territorio nazionale

Numerosità del campione: 1000 casi [totale contatti 5.012 (100%) – rispondenti 1000 (20%) – rifiuti/sostituzioni 4.012 (80%)]

Metodo di rilevazione: CATI-CAMI-CAWI

Margine di errore: +/- 3,1% (sui risultati a livello dell’intero campione)

Data di effettuazione delle interviste: 22-23 settembre 2019

Committente: RTI

Soggetto che ha realizzato il sondaggio: Tecnè S.r.l.

SEGUI IL NUOVO TERMOMETRO QUOTIDIANO A QUESTO LINK.

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM

Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a [email protected]