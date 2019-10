Legge di Bilancio 2020: Quota 100, Flat Tax e bonus. Tutte le novità

Legge di Bilancio 2020 – Una delle novità della prossima manovra potrebbe essere legata ai bonus. Un elemento da collegare al potenziamento dei pagamenti elettronici e finalizzati a combattere così l’evasione fiscale. Oltre a questo c’è grande attesa per le decisioni che riguarderanno Quota 100 e Flat tax.

Legge di bilancio 2020, il superbonus anti-evasione

Il potenziamento dei pagamenti elettronici è una delle principali linee guida su cui l’esecutivo si muove. Si sta pensando al cashback. Ovvero la possibilità di restituire una parte dell’Iva rispetto ai prodotti acquistati e pagati con sistemi tracciabili. Per quel che riguarda il bonus, secondo le anticipazioni di Repubblica, lo stesso potrebbe essere accreditato all’inizio dell’anno successivo rispetto a quello in cui sono state sostenute le spese. Si ipotizza una sorta di superbonus da destinare a chi ha speso una cifra non inferiore ai 2500 euro in settori ritenuti a rischio evasione come la ristorazione. Ai contribuenti andrebbe un rimborso del 10% col tetto di 475 euro.

Nessuna conferma arriva tuttavia per ora dal ministro dell’Economia Gualtieri che ha pubblicamente dichiarato che non ci sono certezze sulle misure che saranno approvate ma solo ipotesi al vaglio dell’esecutivo.

Legge di Bilancio 2020, incertezze su flat tax

Per quel che riguarda la flat tax pare che nelle intenzioni del governo ci sia la volontà di confermare la tassazione ridotta per le partite Iva sino a 65 mila euro. E congelare l’allargamento della flat tax per le partite Iva con reddito tra i 65 mila ed i 100 mila euro.

Su Quota 100

Sulla stessa linea, e sempre per garantire la continuità, la conferma di Quota 100. La misura di pensione anticipata, come abbiamo detto in varie occasioni, dovrebbe durare sino a scadenza naturale: fino al 2021. Ciò di cui si parla ma che non ha trovato alcuna sinora conferma è la possibilità di limitare la platea beneficiari con l’introduzione di penalizzazioni come per esempio l’abolizione del cumulo da reddito da lavoro sino a 5 mila euro per chi accede a Quota 100.

In ogni caso il governo conta di poter dirottare le risorse risparmiate con Quota 100 sulle altre misure contenute nella Legge di Bilancio 2020 che sta prendendo forma sul tavolo del ministro Gualtieri.