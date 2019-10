Sondaggi elettorali Ixè: Lega ancora sotto il 30%, cresce Italia Viva

Il 59% degli italiani è favorevole a misure che favoriscano l’utilizzo di carte di credito per ridurre l’uso del contante. A sostenerlo è un sondaggio Ixè per Cartabianca andato in onda il 1° di ottobre. Contrario alla proposta del governo giallorosso è il 33% del campione intervistato. La maggioranza dei cittadini sembra però essere d’accordo con la misura inserita dall’esecutivo nel Nadef (la nota di aggiornamento della manovra economica) che prevede un cashback mensile tra il 2 e il 4% degli importi spesi con moneta elettronica. A fianco di questo “sconto”, l’esecutivo sta valutando la possibilità di inserire un super bonus annuale per premiare chi utilizza pagamenti tracciabili.

Al momento è stata accantonata la rimodulazione dell’Iva pensata dal ministro dell’Economia Gualtieri dopo l’altolà espresso con forza da Italia Viva e Movimento 5 Stelle. D’altronde il blocco dell’aumento dell’Iva in tutte le sue forme è considerata una priorità dal 40% degli italiani. Dietro tutti gli altri provvedimenti: dall’abbattimento del cuneo fiscale (14%), alla conferma di quota 100 per le pensioni (9%), reddito di cittadinanza (8%) e introduzione del salario minimo (8%).

Per quanto riguarda i sondaggi elettorali, Ixè continua a segnalare una Lega ferma sulle proprie posizioni ormai da un mese. Il Carroccio è sotto quota 30 al 29,7%. Flette leggermente al 21,6% il Partito Democratico sondato da Ixè ancora davanti al Movimento 5 Stelle, in calo di mezzo punto al 21%. Stabile all’8,6% Fratelli d’Italia mentre recupera qualcosa Forza Italia ora al 6,9%. Italia Viva che Ixè sondava ad un minimo del 2,9% cresce di un punto e sfiora il 4%, in linea con la media degli istituti demoscopici. Calano al 2,3% sia +Europa che La Sinistra mentre i Verdi perdono mezzo punto e scendono all’1,5%. Si rialza la quota di indecisi/astenuti al 31,2%.

Sondaggi elettorali Ixè: nota metodologica

SOGGETTO REALIZZATORE: ISTITUTO IXÈ SRL

SOGGETTO ACQUIRENTE: RAI – CARTABIANCA

METODOLOGIA: INDAGINE QUANTITATIVA CAMPIONARIA

METODO DI RACCOLTA DATI: TELEFONO FISSO (CATI), MOBILE (CAMI) E VIA WEB (CAWI)

UNIVERSO: POPOLAZIONE ITALIANA MAGGIORENNE

CAMPIONE INTERVISTATO: RAPPRESENTATIVO (QUOTE CAMPIONARIE E PONDERAZIONE) IN BASE A:

GENERE, ETÀ, ZONA DI RESIDENZA, AMPIEZZA COMUNE, VOTATO 2019

DIMENSIONE CAMPIONARIA: 1.000 CASI (MARGINE D’ERRORE MASSIMO ±3,10%)

PERIODO DI RILEVAZIONE: DAL 30 SETTEMBRE AL 1 OTTOBRE 2019