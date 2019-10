Offerte di lavoro Grimaldi Lines e Ikea. Requisiti e scadenza candidature

Sono disponibili delle offerte di lavoro, in diversi settori, per le aziende Grimaldi Lines e Ikea. Le scadenze per le candidature sono previste per i mesi di ottobre e novembre: ecco quali sono i requisiti e come candidarsi.

Posti disponibili per Ikea: quali e dove

L’azienda multinazionale Ikea, da sempre specializzata in vendita di mobili e complementi d’arredo per interni ed esterni, è alla ricerca di nuove risorse da assumere in diversi settori in tutta Italia, con disponibilità di impiego a tempo pieno e part-time e con scadenza delle candidature nei mesi di ottobre e novembre.

Uno dei profili professionali è per uno Stage Interior Design: il candidato si occuperà della gestione, organizzazione, aspetti estetici degli ambienti, in modo che la loro disposizione e impatto visivo siano in grado di catturare l’attenzione dei consumatori. L’impiego è a tempo pieno e la sua sede sarà a Salerno. Le candidature devono essere inviate entro e non oltre il 19 di ottobre: è richiesto un titolo di studio in Interior Design o Architettura, doti comunicative, commerciali e qualità di pensiero creativo.

Il secondo profilo ricercato è di Sales and Commercial, ovvero nel reparto commerciale e di vendita, per un contratto di lavoro part-time a Napoli: questo ruolo prevede il contatto costante con il cliente, risolvendo qualsiasi problema di carattere pratico. La scadenza per la candidatura a questa posizione è prevista per il 24 novembre. Per candidarsi a queste offerte di lavoro, è necessario connettersi al sito di Ikea, seguire i passaggi rispetto alle posizioni e alle sedi indicate e premere il tasto “candidati ora“. Una volta inoltrato il curriculum vitae, arriverà una notifica di ricezione: bisognerà attendere la risposta entro 30 giorni.

Posizioni aperte per Grimaldi Lines: professioni richieste

Anche la compagnia Grimaldi Lines, leader dei trasporti marittimi, ha reso disponibili nuove offerte di lavoro per personale di bordo e di terra.

I profili ricercati sono i seguenti:

Commissario di bordo : figura responsabile del settore logistico, si occuperà della gestione del personale sia di cucina che delle camere. La risorsa indicata dovrà aver maturato esperienze pregresse in un ruolo simile, padroneggiare almeno due lingue straniere ed essere in possesso del diploma alberghiero .

: figura responsabile del settore logistico, si occuperà della La risorsa indicata dovrà aver maturato esperienze pregresse in un ruolo simile, ed essere in possesso del . Raccomandatario marittimo a Genova : per questa posizione è necessaria una laurea in economia, ottima conoscenza dell’inglese e del pacchetto Office .

: per questa posizione è necessaria una . Operaio meccanico : sarà di sua cura la manutenzione e la revisione dei motori . Dovrà avere esperienza pregressa maturata nello stesso ruolo e dovrà essere in grado di risolvere dei test di verifica per la risoluzione dei problemi tecnici .

: sarà di sua cura la . Dovrà avere esperienza pregressa maturata nello stesso ruolo e dovrà essere in . Garzone di camera: la sua esperienza pregressa nel settore dovrà essere almeno di diciotto mesi, con diploma alberghiero. I suoi compiti principali sono il servizio al tavolo degli ufficiali e la sistemazione delle cabine.

Tutte le offerte di lavoro sopraindicate potranno essere consultabili nello specifico registrandosi all’area riservata del sito Grimaldi Lines e seguendo i passaggi obbligatori per la candidatura.