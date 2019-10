Sondaggi elettorali Tecnè: Lega, trend negativo, giù anche Italia Viva

Prosegue il trend negativo della Lega. Secondo gli ultimi sondaggi elettorali dell’istituto Tecnè per Quarta Repubblica e andati in onda durante la puntata del 7 ottobre, il Carroccio rispetto alla settimana precedente perde lo 0,6 calando al 30,8%. Gli altri partiti rimangono comunque distanti dieci punti. A cominciare dal Partito Democratico, in ripresa dopo l’addio di Renzi. I dem guadagnano lo 0,6 portandosi al 20,3%. Quanto basta per tornare davanti al Movimento 5 Stelle, dato in leggera flessione al 20,1%. I pentastellati pagano le divisioni interne soprattutto alla luce della pubblicazione della Carta di Firenze 2019, in occasione del decimo anniversario dei Cinque Stelle. All’interno della Carta i dissidenti chiedono maggiore trasparenza e democrazia interna, oltre che partecipazione dal basso. Si tratta di una scomunica della via intrapresa dal capo politico Di Maio e dal presidente di Rousseau, Davide Casaleggio. Si vedrà se nei prossimi giorni, i Cinque Stelle pagheranno dazio per questa rivolta interna.

Italia Viva in calo secondo i sondaggi elettorali Tecnè

Rimanendo nell’area governativa, Tecné segnala il calo di Italia Viva. La presenza mediatica di Renzi (lettera al Corriere, ospitate a Porta a Porta, Mezz’ora in più, Otto e Mezzo) non basta al neo partito per svoltare. E così il risultato porta ad un calo dello 0,4 al 4,2%.

Fratelli d’Italia all’8% supera Forza Italia

Nel centrodestra Fratelli d’Italia sfrutta la fase di appannamento della Lega e del suo leader e inserisce la marcia del sorpasso ai danni di Forza Italia. Sorpasso già certificato da altri istituti ma che i sondaggi elettorali di Tecné ancora non avevano fotografato. FDI stampa un netto 8% in linea con la media nazionale. Forza Italia è subito dietro, stabile al 7,9%. Ancora molto alta la quota di indecisi ed incerti che arriva addirittura al 43,4%.

Fonte: tecnè

Sondaggi elettorali Tecnè: nota metodologica

In attesa di diffusione.