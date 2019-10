Lotteria scontrini 2020: importo premi e quando ci sono le estrazioni

Comincia a prendere forma il Decreto Fiscale e tra le novità presentate spicca anche la lotteria scontrini 2020, della quale ormai si parla già da un bel po’ di tempo. Stando a una bozza circolata nelle ultime ore si scoprono dunque alcune misure che potrebbero concretizzarsi a breve. La lotteria degli scontrini, di fatto, non è un gioco a premi (anzi, nel Decreto dovrebbero esserci anche misure per contrastare il gioco minorile), ma un incentivo economico per contrastare l’evasione fiscale.

Lotteria scontrini 2020: cos’è e come funziona

Già attiva in alcuni Paesi europei, la lotteria degli scontrini era stata originariamente inclusa dalla Legge di Bilancio 2017. Ma come funziona precisamente? Ci saranno ben 3 estrazioni ogni mese (nel 2021 le estrazioni dovrebbero avvenire a cadenza settimanale) e i sorteggiati vinceranno premi in denaro. In particolare il primo premio ammonterà a 50 mila euro, il secondo a 30 mila euro e il terzo a 10 mila euro. Previsto anche un super premio finale a cui parteciperanno tutti e che dovrebbe ammontare a 1 milione di euro. Non è un gioco d’azzardo, ovviamente, ma una misura anti-evasione fiscale che partirà dal 1° gennaio 2020. Come abbiamo scritto in precedenza, la lotteria degli scontrini era prevista dalla Legge di Bilancio 2017, ma ha subito dei ritardi a causa dei problemi con l’obbligo degli scontrini elettronici (entrato in vigore lo scorso luglio per chi registra volume d’affari annuo superiore a 400 mila euro, mentre per tutti gli altri l’obbligo scatta il 1° gennaio 2020).

La lotteria degli scontrini, che è tra le misure anti-evasione che dovrebbero portare nelle casse dello Stato circa 7,2 miliardi di risorse secondo quanto riportato dalla NaDef, dovrebbe incentivare i consumatori a pagare con moneta elettronica, perché questo metodo di pagamento consentirà di raddoppiare le possibilità di vincita. Quando il consumatore acquista un prodotto o un bene si procede infatti all’emissione di biglietti virtuali tramite i quali si parteciperà direttamente all’estrazione dei premi. Lo scontrino, per essere valido in termini di lotteria, dovrà avere come importo minimo 1 euro di spesa. Solo chi paga in contanti dovrà dare al commerciante il proprio codice fiscale. Per verificare le eventuali vincite, invece, ci sarà una piattaforma dedicata alle estrazioni.

Lotteria scontrini 2020: premi esentasse

Nella bozza del Decreto Fiscale dovrebbe esserci una novità per la lotteria degli scontrini: ovvero, i premi vinti non saranno tassati. Inoltre ci saranno anche delle multe importanti per i commerciali che impediranno ai consumatori di partecipare alla lotteria fornendo il proprio codice fiscale, con un importo sanzionatorio che può partire da 500 euro e arrivare fino a 2 mila euro.