Sondaggi elettorali, un confronto: i minority report degli istituti al 14 ottobre 2019

Diamo puntualmente conto dei sondaggi elettorali che ogni settimana i vari istituti producono. Lo facciamo confrontando le tendenze ed i numeri dei singoli studi. Così ognuno può verificare il valore dei partiti osservando come cambia la percentuale da un sondaggio all’altro.

In questa rubrica però, come ogni settimana, cerchiamo di tracciare l’andamento dei sondaggi elettorali che si distaccano dagli altri per vedere successivamente chi ci ha visto giusto e anche per cercare di comprendere quali istituti fiutano, prima degli altri, i cambiamenti di umore dell’elettorato.

Sondaggi elettorali, PD più forte per Euromedia, al 21,9%

È Ixè che questa settimana guadagna la palma di minority report principale. Assegna al PD ben il 21,9%, mentre gli altri istituti variano tra il 18,8% e il 20,5% e in media è al 19,9%.

È anche la conseguenza di una Italia Viva più debole, solo al 3,5%. Il partito di Renzi invece arriva al 6% per Noto.

fonte: ixè

Il Movimento 5 Stelle appare vivere poche oscillazioni. Passa dal 18,5% di Swg al 20,2% di Ixè. Sembrano quindi essersi stabilizzate le rilevazioni sul partito di Di Maio

Swg sempre molto severa con Forza Italia, solo al 5%

Anche la Lega non vive enormi divari tra i diversi sondaggi elettorali degli istituti. Si va dal 30% di Piepoli e Ixè al 32,7% di Emg. Sono però lontani i valori molto alti, al di sopra del 35%, di pochi mesi fa.

Sempre nel centrodestra si conferma la voce fuori dal coro di Swg, che stima Forza Italia solo al 5%, anche al di sotto di Italia Viva, mentre gli altri istituti vanno dal 6% al 7,9%.

Per la prima volta, poi, Fratelli d’Italia supera Forza Italia in tutte le rilevazioni, sia in quelle più basse, come il 7% di Piepoli, che in quelle con i valori maggiori, come l’8,6% di Ixè.

Anche Tecnè, più generosa di Forza Italia, la vede di uno 0,1% più in basso di Fratelli d’Italia.