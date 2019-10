Buono mobilità 2020: 1500 euro per i trasporti, in quali casi spettano

È stato approvato dal Consiglio dei Ministri n. 8/2019 lo schema del Decreto Clima relativo alle Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell’aria. Tra i diversi attori protagonisti dei provvedimenti che saranno presi, spicca anche il buono mobilità 2020, che si trasformerà in un bonus da 1.500 euro (o 500 euro in alcuni casi) da utilizzare per l’acquisto di biciclette o di abbonamenti al trasporto pubblico locale.

Buono mobilità 2020: cos’è e come funziona

La novità non sarà per tutti, ma “solo” per circa 25 milioni di persone che abitano in uno dei 600 Comuni italiani verso i quali l’Ue ha avviato una procedura di infrazione per smog. La misura relativa al bonus mobilità ha un raggio d’azione biennale (terminerà il 31 dicembre 2021), mentre il bonus potrà essere speso nel triennio successivo alla rottamazione del veicolo su quattro ruote o del motorino fino a Euro 3, condizione necessaria per ricevere il beneficio economico.

Nel primo caso, rottamazione di un’autovettura, si avrà diritto a un buono di 1.500 euro. Nel secondo caso, rottamazione di un motorino, il bonus sarà di 500 euro. Tale buono potrà essere speso solo ed esclusivamente per l’acquisto di una bicicletta, anche a pedalata assistita, o per l’abbonamento al servizio di trasporto pubblico locale/regionale ed eventuali servizi annessi.

Decreto clima: investimenti sul trasporto pubblico locale

Il buono mobilità 2020 non andrà a costituire reddito imponibile e potrò essere usato anche dagli altri familiari che convivono con il soggetto intestatario del veicolo che ha provveduto a rottamare. Tra le altre misure previste dal provvedimento sul clima, spicca anche un fondo per il finanziamento di progetti di creazione o ammodernamento delle corsie preferenziali riservate ai mezzi di trasporto pubblico locale e per i servizi di trasporto ibridi elettrici o non inferiori a Euro 6 e che siano immatricolati a partire dal 1° settembre 2019 per il trasporto scolastico dei bambini che frequentano la scuola dell’infanzia.