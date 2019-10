Pensioni ultima ora: stop Quota 100, M5S “Renziani non governano soli”

Pensioni ultima ora: ancora una volta Quota 100 è finita al centro del dibattito politico. A riportarla nel pieno del fuoco incrociato delle dichiarazioni tra gli esponenti della maggioranza dell’esecutivo composta M5S-PD-LeU-Italia Viva ed il segretario della Lega sono state le parole dell’esponente della neonata formazione politica guidata da Renzi Luigi Marattin.

Pensioni ultima ora, botta e risposta su abolizione Quota 100

Marattin che proprio nei giorni in cui imperversa la discussione sulle risorse e sulle misure relative alla prossima manovra ha rilasciato la seguente dichiarazione: “A fronte del fatto che le risorse per la legge di bilancio 2020 non sono ancora del tutto definite, Italia Viva propone l’abolizione totale di Quota 100”. La motivazione politica mette in discussione i presupposti su cui si basa la misura di pensione anticipata introdotto dal Governo Conte I: “Perché si tratta della politica più ingiusta degli ultimi 25 anni, perché spende risorse ingenti a carico dei giovani lavoratori. In sua sostituzione proponiamo di rendere strutturale l’Ape Social, per consentire il prepensionamento a chi ha svolto lavori gravosi e usuranti, e non a tutti”.

Abbastanza netta la risposta alla proposta da parte del ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Nunzia Catalfo. L’esponente del Movimento 5 Stelle contrattacca: “I ‘renziani’ non governano da soli ma governano con una maggioranza”. Inoltre il ministro ha avuto modo di aggiungere: “Lavoriamo agli ultimi dettagli per definire la Legge di Bilancio”. “Quota 100 è una misura sperimentale e va mantenuta così com’è e fino alla naturale scadenza. Nel frattempo – ha spiegato l’esponente dell’esecutivo del Governo Conte Bis – stiamo lavorando ad una riforma previdenziale che superi definitivamente la Fornero che sia più giusta è più equa”.

Altre reazioni

Pensioni ultima ora – Anche Matteo Salvini era intervenuto, subito dopo Marattin, commentando le parole dell’esponente di Italia Viva. Totale contrarietà da parte dell’esponente della Leg rispetto alla cancellazione di Quota 100. “Renzi propone l’abolizione totale di quota 100. È solo l’ultima follia del governo delle poltrone, che ha annunciato nuove tasse su gasolio, merendine e denaro contante mentre gli sbarchi aumentano e la politica estera non esiste. Non glielo permetteremo! È ancora più importante essere in piazza a Roma, il 19 ottobre, per mandare l’avviso di sfratto a questi traditori sia dal governo dell’Umbria che da quello del Paese”.