Limite contanti 2020: importo massimo ridotto, cosa cambia in Manovra

Limite contanti 2020 – In base alla normativa vigente l’utilizzo del contante per i pagamenti è consentito sino alla soglia massima dei 3 mila euro. Precisamente la cifra limite è pari a 2.999,00 euro. Ma secondo molte indiscrezioni, con la prossima manovra, le cose potrebbero cambiare.

Dalle ricostruzioni del dibattito sulla la legge di bilancio che vede impegnati gli esponenti dell’esecutivo tale limite potrebbe registrare una sensibile diminuzione. Ancora non ci sono certezze, né si conosce ufficialmente la nuova soglia. Tuttavia si parla con insistenza di una cifra che non dovrebbe superare 1.000-1.500 euro.

Limite contanti 2020 per contrastare l’evasione fiscale

Il senso della misura è chiaro: contrastare l’evasione fiscale. Come dichiarato sia dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte che dal ministro dell’Economia Roberto Gualtieri proprio la lotta all’evasione fiscale e l’incentivo all’utilizzo del pagamento tracciabile rappresenta una delle principali direttrici della prossima manovra.

Secondo quanto riporta il Corriere sarebbero in dirittura d’arrivo e prossimi ad entrare in vigore diversi incentivi all’utilizzo dei pagamenti tracciabili con carte di credito e bancomat. “Gli acquisti con moneta elettronica daranno diritto a degli sconti fiscali, oltre che la possibilità di partecipare ad una lotteria degli scontrini, con premi in denaro. Dal 2020 sarà possibile detrarre solo per le spese effettuate tramite carte o bonifico, escludendo dunque i pagamenti in contanti non tracciabili”.

Le proposte in discussione

Così come – riferisce sempre il quotidiano – sarebbe in discussione l’ipotesi di “ampliare le detrazioni possibili, includendo le spese in alcuni settori dove ci sono ampi margini di evasione. I contribuenti, ad esempio, potrebbero detrarre le spese del ristorante, dell’idraulico, del meccanico, purché ovviamente siano fatte con mezzi elettronici, a fronte di una regolare fattura. Dal 2020, inoltre, potrebbe esserci un primo disboscamento della giungla delle spese fiscali, che oltre alle detrazioni conta su sconti, agevolazioni, regimi speciali. L’obiettivo è risparmiare un miliardo con tagli mirati e selettivi”.

Limite contanti 2020: tornando all’argomento principale ovvero la diminuzione della soglia da fissare a 1.000 euro sarebbe proprio Conte il principale sponsor della misura. Sembra che, a fronte della proposta, il Movimento 5 Stelle abbia chiesto come condizione l’eliminazione delle commissioni sui pagamenti fino a 5 euro con carte elettroniche e ridotte per le spese di importo superiore ai 5 euro.