Mini rivalutazione pensioni 2019: importo aumento annuo a testa. La guida

Briciole, le hanno definite i sindacati. E in effetti un aumento di 6 euro annui a testa rispecchia la definizione. È questo l’effetto della mini rivalutazione pensioni nel 2019. Ne ha parlato la giornalista Emanuela Pendola in occasione di un servizio andato in onda nell’ultima puntata di DiMartedì. Ecco quanto incassano di più i pensionati e gli ultimi aggiornamenti a riguardo.

Quota 100, nessuna rimodulazione delle finestre dal 2020

Quanto costa il blocco dell’adeguamento al costo della vita

Nel servizio si prende in esame il caso di due pensionati, che hanno prestato la loro vita lavorativa dietro lo sportello di una banca e che, raggiunta l’agognata pensione, ricevono oggi un assegno compreso tra 1.700 e 1.800 euro netti al mese ciascuno. Tuttavia si ritrovano costretti a far fronte al blocco dell’adeguamento al costo della vita dei loro assegni mensili, con un importo che non sale come dovrebbe.

Con il blocco dell’adeguamento al costo della vita, ai due pensionati sono tolti all’incirca 50 euro mensili, ovvero 600 euro annui, che non sono pochi per una famiglia, che ha 3 figli e 3 nipoti. E questo porta a dover fare delle rinunce. Tutto questo si trasforma quindi in un bel gettito per lo Stato. Come afferma Stefano De Iacobis di Cisl Pensionati, “il blocco della perequazione produrrà per lo Stato circa 17 miliardi di risparmi in 10 anni”. Intanto il costo della vita sale, i beni di prima necessità aumentano e gli assegni sono come congelati, bloccati a quell’importo senza poter seguire i rialzi dell’economia quotidiana.

Mini rivalutazione pensioni 2019: l’importo effettivo

Da qui l’apertura del governo a una mini rivalutazione delle pensioni: Il Sole 24 Ore ha parlato di uno sblocco, seppur minimo, dell’indicizzazione delle pensioni e di una rivalutazione piena solo per gli assegni di importo compreso tra 1.500 e 2.000 euro. Si può esser contenti? No, stando ai calcoli dei sindacati, che hanno quantificato tali incrementi in soli 6 euro all’anno, ovvero 50 centesimi lordi al mese.