Inpgi 2 gestione separata: importo contributi e maternità aumentati da 2020

Dopo vent’anni dalla sua costituzione, la Inpgi 2 è protagonista di una riforma finalizzata a tutelare il lavoro autonomo e perseguendo i mutamenti del tempo e delle condizioni professionali. A oggi, infatti, rispetto a qualche anno fa, i lavoratori autonomi giornalisti sono più numerosi dei giornalisti con contratto di lavoro dipendente. Grazie alla riforma dell’Inpgi 2, pertanto, i giornalisti freelance iscritti alla gestione separata potranno godere di un importo contributivo più elevato, ma anche di altri benefici che riguardano il congedo di maternità e gli infortuni.

Inpgi 2 gestione separata: adempimenti fiscali, le nuove scadenze

Il nuovo regolamento dell’Inpgi 2 sulla gestione separata è stato recentemente approvato dai Ministeri vigilanti e apporta diverse novità, tra cui nuove date di scadenza relative agli adempimenti fiscali, che elenchiamo di seguito:

31 luglio : versamento contributi minimo in acconto redditi anno corrente;

: versamento contributi minimo in acconto redditi anno corrente; 30 settembre : invio comunicazione redditi conseguiti nell’anno precedente;

: invio comunicazione redditi conseguiti nell’anno precedente; 31 ottobre: pagamento eventuale contributo a saldo riguardante i redditi percepiti nell’anno precedente.

Inpgi 2 gestione separata: aumento pensioni, ecco di quanto

Come spiega Ipsoa, il nuovo meccanismo di calcolo relativo alle prestazioni pensionistiche prevede un aumento contributivo nonché la destinazione di una quota rilevante dei rendimenti del patrimonio della Gestione sulla posizione previdenziale degli iscritti. In questo modo il nuovo contributo soggettivo varia in base al reddito:

12% : 1° gennaio 2020 (come nel 2019);

: 1° gennaio 2020 (come nel 2019); 14%: dal 1° gennaio 2020, ma solo per chi percepisce redditi superiori a 24 mila euro annui lordi.

Sempre in materia contributiva, è da registrare l’aumento della misura del contributo integrativo a carico dei committenti, che passa dall’attuale 2% al 4%. Il 50% dell’aumento è riservato ai montanti individuali, mentre l’altra metà è destinata alle misure assistenziali nei riguardi degli iscritti alla gestione separata.

Dis Coll Inps 2019: cambio requisiti contributivi, la circolare dell’Istituto

L’indennità di disoccupazione

A proposito delle misure assistenziali spiccano l’erogazione di un’indennità di disoccupazione, nonché una tutela contro gli infortuni per i collaboratori coordinati e continuativi, ma il pacchetto non termina qui, visto che ci sarà anche l’estensione delle tutele relative alla maternità e ai congedi parentali ai liberi professionisti, co.co.co e lavoratori a progetto sempre iscritti alla Gestione separata dell’Inpgi. L’indennità di disoccupazione è erogata solo nel caso in cui il soggetto in questione non sia pensionato o titolare di partita Iva. Sempre restando in tema di misure assistenziali, un’altra novità riguarda la copertura dei costi per l’iscrizione alla Casagit a favore dei giornalisti che percepiscono redditi bassi.