Quattordicesima pensioni 1500 euro: proposta in parlamento, fasce reddito

Allo studio dei tecnici dell’esecutivo l’estensione della quattordicesima ai pensionati che percepiscono un trattamento previdenziale sino a 1.500 euro. Potrebbe essere raggiunto a breve l’accordo tra il ministro del Lavoro Catalfo e i sindacati.

Quattordicesima pensioni: a chi spetta adesso?

Nel 2019, hanno diritto a ricevere la quattordicesima sulla pensione, fino a 504 euro in più se si hanno più di 25 anni di contributi o 28 se autonomi (420 euro con più di 15 anni di contributi e fino a 25 se dipendenti, più di 18 e meno di 28 se autonomi, 336 euro fino a 15 anni di contributi o 18 se autonomi), coloro che hanno compiuto 64 anni di età e hanno un reddito non superiore a due volte il minimo, cioè 13.338,26 euro. Perché il beneficio venga percepito parzialmente il reddito non può superare di 2 volte il trattamento minimo più l’importo della quattordicesima: per chi possiede 25 anni di contributi (18 gli autonomi) tale soglia per il 2019 è fissata a 13.842,26 euro, invece, per chi ha almeno 15 anni di contributi ma meno di 25 (28 gli autonomi) è di 13.758,26 euro, la soglia è di 13.674,26 euro per chi ha fino a 15 anni di contributi.

Quattordicesima 2019 pensionati: quando arriva e a chi spetta. Comunicato

La quattordicesima poi, fino ad un importo massimo di 655 euro con più di 25 anni di contributi o 28 gli autonomi (546 euro con più di 15 anni e fino a 25, più di 18 e meno di 28 se autonomi, 437 euro per chi ha fino a 15 anni di contributi o 18 se lavoratore autonomi), spetta anche ai pensionati che hanno compiuto 64 anni e non hanno un reddito superiore a una volta e mezzo il trattamento minimo. Come nel caso precedente, per avere parzialmente diritto al beneficio il reddito non deve essere superiore a una volta e mezzo il trattamento minimo più la quattordicesima. Quindi, si prevede la soglia di 10.104,69 euro per chi ha meno di 15 anni di contributi (18 se lavoratore autonomo), 10.129,69 euro per chi ha meno di 25 anni di contributi (28 se autonomo), 10.154,69 euro per chi ha più di 25 anni di contributi (28 per gli autonomi).

In cosa consiste la proposta del governo

Quattordicesima pensioni: adesso, come si accennava prima, la compagine governativa ipotizza di ampliare la platea dei beneficiari; dunque, potrebbe essere estesa anche a coloro che percepiscono fino a 1.500 euro di pensione mensile. In pratica, la quattordicesima spetterebbe anche a chi ha un reddito superiore di 3 volte il trattamento minimo. Per quanto riguarda le somme che andrebbero ad essere erogate non ci sono ancora certezze: dovrebbero essere leggermente inferiori, a seconda dello scaglione di reddito, a quelle che spettano ai pensionati con redditi superiori a due volte il trattamento minimo.