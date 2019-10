Calendario pagamento pensioni novembre 2019: data accredito mese

Giunti quasi a fine ottobre, mancano ormai due mesi all’inizio del nuovo anno. Tempo di far quadrare i conti e fare qualche bilancio, anche per i pensionati, che in questo periodo del mese si chiedono quando riceveranno l’accredito del prossimo assegno pensionistico. Ovvero in quali date cadrà il pagamento pensioni. Per rispondere a questa domanda occorre far riferimento al calendario ufficiale dell’Inps che riguarda proprio le date di accredito della pensione sui conti bancari e postali e che è stabilito all’inizio dell’anno di riferimento ed è valido per tutti e 12 i mesi. Quando saranno pagate le pensioni a novembre? Andiamo a rispondere.

Calendario pagamento pensioni novembre 2019: le date

L’Inps afferma che “i pagamenti di trattamenti pensionistici, assegni, pensioni e indennità di accompagnamento per invalidi civili, rendite vitalizie dell’INAIL, vengono effettuati il primo giorno bancabile di ciascun mese o il giorno successivo se si tratta di giornata festiva o non bancabile, con un unico mandato di pagamento, fatta eccezione per gennaio, mese in cui l’erogazione viene eseguita il secondo giorno bancabile”.

Questo promemoria risulta importante perché spiega lo slittamento di accredito della pensione rispettivamente sul conto corrente postale e bancario. Il 1° novembre, infatti, che è un venerdì, è un festivo, visto che è il giorno di Ognissanti. Pertanto il pagamento slitta al 2 del mese, che però è un sabato e dunque l’accredito avverrà solo per chi ha un conto alle Poste, visto che gli uffici sono operativi anche di sabato. Cadendo il 3 di domenica, pertanto, l’accredito sul conto corrente bancario avverrà lunedì 4 novembre 2019.

E a dicembre?

Nel mese di dicembre i pensionati potranno ritirare l’assegno nello stesso giorno, sia che abbiano un conto alle Poste sia che lo abbiano in banca. Tuttavia, l’accredito non avverrà il primo giorno del mese, perché il 1° dicembre cade di domenica. I pensionati potranno così ritirare l’assegno lunedì 2 dicembre 2019.