Pensioni ultime notizie: Quota 100, Forza Italia contro Renzi

Pensioni ultime notizie: ancora una volta torna sotto la luce dei riflettori Quota 100; i renziani di Italia Viva continuano a proporre l’abolizione della misura previdenziale varata dal governo gialloverde e confermata dall’attuale Conte bis fino a scadenza (o forse solo per il 2020 come riferiscono alcune indiscrezioni).

Pensioni ultime notizie: Renzi contro Quota 100

Con la prossima Legge di Bilancio dovrebbe arrivare anche la conferma di Quota 100, tuttavia, da Italia Viva si annuncia una dura campagna parlamentare contro la misura di pensionamento anticipato. Di recente è stato lo stesso leader della formazione nata da una costola del Pd, Matteo Renzi, ad assicurare la presentazione di un emendamento per l’abolizione del meccanismo previdenziale in sede di discussione della manovra.

“Per me mettere 20 miliardi di euro in 3 anni per 120mila persone è un errore. Presenteremo un emendamento, se ce la facciamo bene, altrimenti ognuno si prenderà la sua responsabilità. In aula chiederemo di dare quei 20 miliardi alla famiglia, all’abbassamento delle tasse” ha detto lo stesso Renzi raggiunto dai microfoni della trasmissione Radio Anch’io poche ore fa. Chiamato in causa sulla questione e in particolare sulla posizione dei renziani, il premier Conte ha tagliato corto: “Quota 100 c’è ed è un pilastro della manovra”. Insomma, la polemica sulla questione resta accesa, anche se Italia Viva non sembra intenzionata ad alzare barricate al momento di votare la manovra.

Anche Forza Italia appoggia Quota 100

Quota 100, d’altro canto, non viene difesa solo dalla compagine governativa, infatti, anche Forza Italia, per voce della sua Capogruppo alla Camera Maria Stella Gelmini intervistata dal Sole 24 Ore, nonostante la misura abbia dei limiti – per esempio, penalizzerebbe le donne (difficilmente raggiungono i 38 anni di contributi a 62-63 anni di età ha rilevato spesso la Vice Presidente della Camera e deputata FI Mara Carfagna – “adesso è una Legge dello Stato, non si possono cambiare continuamente le carte in tavola”. Dunque, gli azzurri si allineano con Pd e Movimento 5 Stelle sull’argomento evidenziando come le imprese si siano ormai organizzate in base alle disposizioni della misura di prepensionamento.