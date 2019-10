Emissione Btp Italia: tasso dello 0,60% fino al 2027, le caratteristiche

Al via la quindicesima emissione del Btp Italia a otto anni: appuntamento fissato dal MEF per lunedì 21 ottobre 2019. Lo strumento finanziario rappresenta un’importante opportunità per gli investitori contro l’aumento dei prezzi grazie alle cedole che garantiscono un tasso reale annuo minimo che vengono pagate ogni sei mesi insieme alla rivalutazione del capitale su base semestrale (in caso si deflazione, le cedole vengono comunque calcolate sul capitale nominale investito, il che mette al sicuro anche gli interessi).

Btp: la comunicazione del MEF

Si parte da un tasso cedolare annuo minimo dello 0,6%; bisognerà aspettare il terzo giorno dall’emissione – il 23 ottobre – per la conferma del tasso definitivo, non è escluso che venga rivisto al rialzo. Una volta determinato, il tasso definitivo andrà indicizzato all’inflazione (senza considerare i tabacchi).

Come da comunicazione del MEF, la prima fase del collocamento riguarderà i risparmiatori retail: durerà dal lunedì 21 ottobre fino a martedì 22 ottobre 2019. D’altra parte, potrebbe concludersi in maniera anticipata alla 13 e 30 di martedì 22 ottobre. Il codice Isis di questa emissione è IT0005388167. Una volta conclusasi la fase di collocamento retail, si aprirà una seconda fase, durerà per la sola mattinata di mercoledì 23 ottobre, dedicata esclusivamente agli investitori istituzionali. A differenza di quanto previsto per i piccoli risparmiatori, non sarà applicato un tetto massimo e sarà assicurata la completa soddisfazione degli ordini come è accaduto per tutte le precedenti emissioni; detto ciò, nel caso in cui il totale degli ordini ricevuti risulti superiore all’offerta finale stabilita dal MEF il collocamento potrebbe prevedere un riparto.

Affitto immobile o Btp: confronto e calcolo rendimento. Quale conviene

Rimborso unico a scadenza e premio fedeltà

Il ministero ha previsto un rimborso unico a scadenza e, in particolare per chi acquista all’emissione durante la fase di collocamento iniziale dedicata ai risparmiatori individuali e conserva il titolo fino alla scadenza, un premio fedeltà che verrà erogato dal Tesoro al momento del rimborso.

Xiaomi Miui 11: uscita, novità e come scaricarla in Italia