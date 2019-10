Affitto immobile o Btp: confronto e calcolo rendimento. Quale conviene

Affittare una casa o investire in Btp: al momento l’analisi dei rendimenti è sbilanciata verso la prima ipotesi e, tra l’altro, la tendenza sembra destinata ad accentuarsi.

Rimborso affitto 730 2019: quadro detrazione, come si compila e importo

Affitto immobile: sei volte più conveniente dei Btp

Affittare casa è un investimento sempre più redditizio, addirittura, l’affitto di un immobile sta diventando un investimento migliore di quello in Btp. Il Btp decennale tra l’altro negli ultimi giorni di settembre ha raggiunto un tasso minimo storico dello 0,88%, si parla di un dato ridotto più della metà rispetto a quello medio che si rilevava soltanto qualche anno fa. Inoltre, lo spread tra i rendimenti offerti da un affitto e quelli garantiti dai Btp sembra destinato ad allargarsi per via delle strategie per favorire la crescita dell’economia europea recentemente messe in campo dalla Bce.

Contratto affitto 2019 e interessi cauzione locazione, quanto spetta

Basta guardare un dossier licenziato poco tempo fa dal portale Solo Affitti; secondo quest’ultimo affittando un bilocale in Italia si guadagnava il 6,1% nel 2018, un punto di percentuale in più in confronto al 2014. D’altra parte, stringendo lo sguardo sulle grandi città i rendimenti toccavano livelli ancora più alti: a Cagliare si arrivava a quota 8,2%, a Trieste a quota 8,1%, a Palermo a quota 7,5%, solo per citare i primi tre capoluoghi per rendimenti più alti per quanto riguarda gli affitti.

Affitto in nero dell’immobile: rischi e sanzioni, cosa accade

Diminuiscono i prezzi delle case e aumentano gli affitti

Sempre secondo lo studio di Solo Affitti, prendendo ad esempio l’affitto di un bilocale da 55 metri quadri posto in zona centrale nel 2018, si nota un rendimento di tre volte superiore a quello offerto dai tassi medi di interesse dei Btp decennali. Se invece si fa il paragone con i tassi attuali i rendimenti di un canone di locazione di un appartamento con le stesse dimensioni e situato nella medesima zona sono di ben 6 volte maggiori rispetto a quelli garantiti dai Btp decennali (0,88%).

Contratto di affitto e utenze incluse: come scrivere, fac simile. La guida

Riepiloga bene la situazione Isabella Tulipano di Solo Affitti: “dal 2014 allo scorso anno i rendimenti medi delle abitazioni in affitto nelle principali città italiane sono aumentati di un punto, dal 5,1% al 6,1%. Nel quadriennio esaminato questo incremento è stato favorito sia dall’aumento dei canoni medi (+15,3%), da 608 a 701 euro, sia dalla discesa dei prezzi medi di vendita degli immobili, passati da 2.681 a 2.529 euro/mq. La crescente richiesta di abitazioni in affitto nel nostro paese e, al contempo, la perdurante stagnazione dei prezzi delle case riconducibile all’incertezza economica sono i principali fattori che incidono sulla crescita dei rendimenti da locazione”.

SEGUI IL NUOVO TERMOMETRO QUOTIDIANO A QUESTO LINK.

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM

Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a [email protected]