Detrazioni fiscali 2020: attività sportive figli, come scaricarle con bancomat

Ci sono importanti novità sul fronte delle detrazioni fiscali 2020 relative alle spese sostenute per le attività sportive dei figli. Infatti, perseguendo il fattore chiave che sembra permeare la prossima Manovra (la lotta all’evasione fiscale e l’incentivo a utilizzare carte e bancomat), questo tipo di detrazione fiscale potrà essere fruita solo nel caso in cui si utilizzano metodi di pagamento tracciabili. Si tratta di una misura che è stata inserita nella prossima Legge di Bilancio e potrebbe coinvolgere anche altri beni o servizi acquistati.

Detrazioni fiscali 2020 solo con metodi di pagamento tracciabili

Le detrazioni fiscali 2020 al 19% per le spese per attività sportive, per l’istruzione, per le spese sanitarie così come per le spese funebri potranno essere fruite solamente se si utilizzano metodi di pagamento tracciabili. Lo stesso potrebbe valere anche per altri tipi di spese (con detrazione al 10% o al 19%), ad esempio per parrucchiere, idraulici e ristoranti.

Legge di Bilancio 2020: bonus e detrazioni casa confermati e aboliti

Detrazioni fiscali 2020 attività sportive: come funziona

Soffermandoci sulle spese sostenute per le attività sportive, attualmente la detrazione al 19% spetta nella dichiarazione dei redditi per i figli a carico di età compresa tra 5 e 18 anni. La detrazione cessa di esistere una volta che il figlio compie la maggiore età. La detrazione vale su una soglia massima di spesa di 210 euro per ciascun figlio a carico, ma solo a condizione che il pagamento sia stato effettuato tramite carte, Bancomat, assegni, insomma, qualsiasi metodo di pagamento tracciabile.

Entra dunque nel vivo il pacchetto di misure il cui scopo è quello di incentivare l’utilizzo di metodi di pagamento tracciabili e al tempo stesso scoraggiare e disincentivare l’utilizzo del contante. La misura ha una finalità strettamente anti-evasione fiscale e rientra dunque nel novero di tutti quegli interventi che l’attuale esecutivo sta approntando per recuperare risorse e combattere il cancro dell’evasione.