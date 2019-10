Sondaggi politici Ipsos: Renzi? Per l’85% degli italiani lavora per se stesso

Salvini, Renzi e Conte. Sono loro i protagonisti degli ultimi sondaggi politici Ipsos per Di Martedì andati in onda il 22 ottobre.

Partiamo dall’ex premier fiorentino. Nel weekend Renzi ha lanciato ufficialmente Italia Viva. Dal palco della Leopolda, l’ex segretario del Pd ha illustrato il programma politico del suo nuovo partito. “Saremo competitor del Pd; noi vogliamo fare quel che ha fatto Macron e che certo non ha avuto il consenso dei socialisti francesi. Vogliamo assorbire larga parte di quel consenso, vogliamo arrivare come minimo sindacale in doppia cifra – ha affermato Renzi – Vogliamo offrire uno spazio a chi non crede nella casa dei sovranisti e non sta in un disegno strutturale di alleanza tra Pd e M5S. Noi non la faremo quella alleanza perché il nostro mondo è diverso, non è casa nostra”. Il progetto del senatore fiorentino sconta però una certa diffidenza. I numeri dei sondaggi politici di Ipsos sono in questo caso eloquenti: secondo l’85% degli italiani, infatti, Renzi sta lavorando soprattutto per se stesso e non per il bene del Paese come lui va affermando.

fonte: ipsos

Passiamo ora al premier Conte. Recentemente il presidente del Consiglio si è dovuto difendere dagli attacchi che gli sono arrivati sia da Italia Viva (questione servizi segreti) che dal Movimento 5 Stelle (misure contenute in manovra). Anche qui il giudizio degli italiani sul premier non è tenero: per il 52% Conte sta sopravvalutando la propria forza. Poco più di un terzo degli italiani, invece, ritiene che il capo del governo stia dimostrando di essere un verso leader politico.

fonte: ipsos

Chiudiamo con Salvini. Il segretario del Carroccio è stato incoronato de facto leader del centrodestra durante la manifestazione di piazza San Giovanni tenutasi il 19 ottobre a Roma. Sul palco insieme a lui c’erano anche Meloni e Berlusconi. La cosa non è passata inosservata. E il giudizio, anche in questo caso, è negativo: il 66% ha bollato il trio come qualcosa di vecchio.

fonte: ipsos

Sondaggi politici Ipsos: nota metodologica

Sondaggio realizzato da Ipsos per Itv Movie (Trasmissione Di Martedì su La 7) presso un campione casuale nazionale rappresentativo della popolazione italiana maggiorenne secondo genere, età, livello di scolarità, area geografica di residenza, dimensione del comune di residenza. Sono state realizzate 600 interviste (su 8.952 contatti) mediante sistema cati, il 21 ottobre 2019.