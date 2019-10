Ricarica carta reddito di cittadinanza ottobre 2019: data pagamento poste

Reddito di cittadinanza: in arrivo l’accredito della mensilità di ottobre da parte di Poste; l’appuntamento con la ricarica è fissato alla prossima settimana.

Reddito di cittadinanza ottobre: quando avverrà l’accredito?

L’accredito della mensilità di ottobre del Reddito di cittadinanza avverrà lunedì 28: nei mesi scorsi, l’accredito è avvenuto sempre il 27esimo giorno del mese, ma quest’anno il 27 ottobre cade di domenica, per questo l’accredito avverrà il giorno successivo, appunto, lunedì 28 ottobre 2019. Per coloro che sono in fase di attivazione del beneficio, la consegna della card e con contestuale caricamento della prima rata avverrà come di consueto nel corso della seconda metà del mese.

Come ormai i percettori della misura assistenziale hanno capito, informarsi sulla data dell’accredito è molto importante per evitare di lasciare troppi soldi non spesi sulla carta. Infatti, il sussidio deve essere sempre utilizzato entro il mese in cui viene erogato, in caso contrario l’importo residuo viene sottratto alla mensilità successiva al massimo nella misura del 20% del valore complessivo dell’assegno (non vengono toccati però i soldi ricevuti a titolo di arretrati).

Cosa si può fare con il sussidio?

La card del Reddito di cittadinanza permette di effettuare prelievi in contante al massimo per 100 euro al mese nel caso di singoli beneficiari; tale limite è incrementato a seconda del numero di componenti del nucleo familiare. Naturalmente, grazie al beneficio si potrà pagare la rata dell’affitto o del mutuo tramite bonifico e acquistare beni di consumo e servizi a parte alcune eccezioni. Per esempio, i soldi del Reddito di cittadinanza non si possono utilizzare per giocare d’azzardo, per l’acquisto, il noleggio o il leasing di navi e imbarcazioni da diporto, per l’acquisto di armi, servizi e beni per adulti, articoli di lusso, come gioielli, pellicce, oggetti d’arte.