Bonus 1000 euro al posto del Reddito di cittadinanza: ecco la proposta

Abolire il Reddito di Cittadinanza ed al suo posto erogare il Bonus 1000 euro in busta paga: la proposta targata Forza Italia è approdata pochi giorni fa alla Camera.

Bonus 1000 euro: diminuire le tasse ai lavoratori dipendenti

Il taglio del cuneo fiscale, cioè l’alleggerimento della pressione fiscale che pesa sui lavoratori dipendenti, è tra le priorità della manovra del Conte bis insieme alla lotta all’evasione fiscale. Tuttavia, dal centrodestra si accusa l’esecutivo giallorosso di aver nascosto tra le pieghe della prossima Legge di Bilancio anche un aumento delle imposte pari a 7,6 miliardi.

Da qui prende spunto la proposta di Forza Italia che vorrebbe investire almeno 8-10 miliardi nel taglio del cuneo fiscale, attingendo le risorse dai fondi stanziati per sostenere il Reddito di cittadinanza. Parallelamente, andrebbe reintrodotto il Rei, il Reddito di inclusione. “Con la nostra proposta noi metteremo nelle buste paga dei lavoratori 1000 euro in più già a partire dal 2020, non 40 euro per sei mesi” ha spiegato in aula la capogruppo azzurra a Montecitorio Maria Stella Gelmini.

Come funzionerebbe il meccanismo?

In cosa consisterebbe il Bonus 1000 euro per come è stato pensato da Forza Italia? Sostanzialmente si tratta di un aumento pari quasi al doppio del bonus previsto dalla manovra per il prossimo anno. Dunque, dagli attuali 40 euro che verrebbero erogati per sei mesi a partire da luglio 2020 si arriverebbe a quota 76 euro al mese per un semestre. Detto ciò, a proposito di coperture, non è detto che basti eliminare il Reddito di cittadinanza anche considerando che bisognerebbe anche trovare delle risorse per riattivare il Rei.

Tuttavia, da Forza Italia fanno capire che l’importante è abolire la misura di sostegno al Reddito introdotta dal governo gialloverde e – come ha recentemente precisato Brunetta – spostare i soldi recuperati verso il taglio del cuneo fiscale, magari “aumentare i redditi degli incapienti che non sono stati toccati mai dalle operazioni sul cuneo perché in quanto incapienti non su poteva intervenire sull’Irpef”.

