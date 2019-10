Bonus 1000 euro lavoratori 2021: a chi spetta in busta paga

Blocco dell’aumento Iva, lotta all’evasione fiscale e aumento stipendi dei lavoratori dipendenti, tramite il taglio del cuneo fiscale. Questi i principali obiettivi della Manovra 2020, mentre diverse sono le ipotesi attualmente allo studio dell’esecutivo, tra cui un bonus 1000 euro ai lavoratori direttamente in busta paga a partire dal 2021. E nel 2020? Ci saranno comunque alcune novità e dei leggeri aumenti. Ecco cosa si prevede stando agli ultimi aggiornamenti.

Bonus 1000 euro per i lavoratori con busta paga: cosa succede nel 2020

Stando agli ultimi aggiornamenti e alle ultime novità a riguardo, i lavoratori dipendenti avranno dei piccoli aumenti in busta paga nel 2020, che poi saranno raddoppiati a partire dal 2021. Oltre al bonus Renzi da 80 euro (che potrebbe essere convertito in detrazione e finire in sede di conguaglio fiscale) i lavoratori dipendenti potranno avere un aumento salariale, che andrà ad assottigliare (seppur leggermente) la differenza tra lordo e netto.

Ricordiamo che attualmente il bonus 80 euro è previsto in misura integrale per tutti quei lavoratori che percepiscono un reddito annuo compreso tra 8.145 euro e 24.600 euro all’anno. Chi guadagna da 24.600 a 26.600 si vedrà corrispondere il bonus 80 euro in maniera parziale, ridotta. Chi supera la soglia dei 26.600 euro o è incapiente (reddito sotto 8.145 euro annui) non prende nulla.

Nel 2020 il bonus Renzi potrebbe diventare detrazione fiscale da utilizzare in sede di conguaglio fiscale o dichiarazione dei redditi. Al posto degli 80 euro i lavoratori potrebbero ricevere un bonus da 50 euro mensili (600 euro annui), ma a patto di non percepire più di 35 mila euro nell’anno di riferimento. Il beneficio potrebbe estendersi anche agli incapienti, ma ci si attende una coordinazione con altre misure di sostegno al reddito e pertanto potrebbero esserci delle differenze con quanto descritto sopra.

Bonus 1000 euro nel 2021 in busta paga

Nel 2021 i soldi aggiuntivi in busta paga per i lavoratori dipendenti dovrebbero quasi raddoppiare e arrivare a circa 83 euro al mese, ovvero 1.000 euro annui. Il beneficio sarà dunque riservato a tutti quei lavoratori che percepiscono reddito annuo fino a 35 mila euro. Il bonus potrebbe aumentare anche per gli incapienti, anche se tutto dipenderà da quanto si è deciso per il 2020 per chi percepisce sotto 8.145 euro all’anno.

Se attuato, tale provvedimento (a pieno regime dal 2021) andrà a raddoppiare il bonus Renzi: se quest’ultimo diventerà detrazione fiscale da utilizzare in sede di conguaglio fiscale, i lavoratori dipendenti avranno comunque un ulteriore bonus di poco più di 80 euro in busta paga. L’obiettivo di questo beneficio economico, ovviamente, è quello di aumentare il potere d’acquisto. Basterà?