Sondaggi elettorali Sigma: Marche, parte la corsa per le regionali 2020

Valeria Mancinelli, sindaco di Ancona, viene considerata dal 60% dei marchigiani la più indicata a ricoprire la carica di governatore delle Marche. A sostenerlo sono i sondaggi elettorali Sigma Consulting elaborati per il Corriere Adriatico e il Resto del Carlino e realizzati tra il 30 settembre e il 3 ottobre.

Dietro a Mancinelli, con il 54% di gradimento si trova l’ex rettore Unicam Flavio Corradini mentre al terzo posto si piazza il sindaco di Pesaro Matteo Ricci (51%). Quarto posto per un altro primo cittadino del Partito Democratico, il sindaco di Macerata, Romano Carancini (49%).

Per trovare un esponente del centrodestra bisogna aspettare la quinta posizione, occupata da Francesco Casoli, ex senatore del Popolo delle Libertà (46%). Subito dietro con il 45%, Guido Castelli, ex sindaco di Ascoli e appartenente a Fratelli d’Italia. Il rettore uscente della Politecnica delle Marche e potenziale candidato 5 Stelle, Sauro Longhi, è al settimo posto con il 43%.

Ottavo posto per l’attuale governatore, Luca Ceriscioli (38%). Secondo le precedenti rilevazioni Sigma, l’operatore del presidente e della sua amministrazione viene giudicato a maggioranza poco e per niente efficace. Chiudono questa speciale classifica, Paolo Arrigoni, responsabile della Lega Marche e Giovanni Maggi, consigliere del M5S e già candidato governatore alle elezioni del 2015.

Per quanto riguarda le intenzioni di voto nelle Marche registrate dai sondaggi elettorali Sigma, la Lega risulta essere il primo partito con il 31,7% dei voti, anche se in calo di 6 punti rispetto a quanto ottenuto alle europee (37,9%). Migliora la sua performance Forza Italia che passa dal 5,5 del 26 maggio al 6,2% di oggi mentre Fratelli d’Italia è data al 5,2%. In totale l’area di centrodestra che comprende anche Cambiamo di Toti raccoglie il 43,6%.

Il Movimento 5 Stelle, dopo la batosta delle europee, torna ad essere il secondo partito con il 25,7% dei consensi. Superato il Pd, che sconta l’addio di Renzi e cala quindi al 19,3%. Italia Viva esordisce con un 3% mentre Liberi e Uguali, Più Europa e Verdi sono sondati sotto il 2%. In totale la coalizione di centrosinistra ottiene il 26,3% dei voti.

Da vedere se anche nelle Marche, M5S e Pd stipuleranno un patto civico come già fatto in Umbria. Una coalizione siffatta supererebbe il 50% dei consensi, anche se in politica uno più uno non fa mai due.

fonte: Sigma

Sondaggi elettorali Sigma: nota metodologica

Campionamento casuale dalle liste degli abbonati al telefono 2017/2018 e dalla community online di Sigma Consulting, stratificato e ponderato per sesso, classe d’età, provincia e ampiezza demografica del centro di residenza. Il campione è stato ulteriormente bilanciato mediante ponderazione dei casi con riferimento al comportamento di voto alle elezioni politiche 2018. Consistenza numerica campione: 808 casi (500 cati e 308 cawi). Totale contatti cati: 4.699. Rifiuti: 1.235. Non reperibili: 2.964. Totale contatti cawi: 489. Rifiuti: 181. Il campione è rappresentativo dell’universo specificato rispetto alle variabili di stratificazione. Metodo raccolta delle informazioni: cati (computer assisted telephone interview) e cawi (computer assisted web interview).