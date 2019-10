Pensioni ultime notizie: Bellanova “battaglia contro Quota 100”

Sul tema pensioni ultime notizie riportano le dichiarazioni del ministro delle politiche agricole Teresa Bellanova su Quota 100 e sulle priorità che bisogna mettere in carenza di risorse. L’esponente di Italia Viva punta il dito contro Quota 100, ufficializzando la misura come bersaglio principale del partito, un po’ com’è stata la legge Fornero per la Lega, e pone l’attenzione sulla mancanza delle donne, escluse dai benefici generici di questa misura di pensione anticipata, e chi ha avuto e ha carriere discontinue, così come i precari, tutte categorie penalizzate.

Pensioni ultime notizie: Bellanova, “Quota 100 non è priorità”

Ospite a L’aria che tira, il ministro Bellanova è stata interpellata su Quota 100, target preferito dal nuovo partito di Matteo Renzi, Italia Viva, che avrebbe optato anche per una sua rapida abrogazione. La misura dovrebbe restare fino a scadenza naturale, ovvero fino al 31 dicembre 2021, e non subire grandi modifiche, in particolare il prossimo anno.

“Noi continuiamo a fare la nostra battaglia in Parlamento, come abbiamo riferito anche al presidente del Consiglio”, ha spiegato la Bellanova. “Non lo facciamo perché abbiamo qualcosa contro le persone che utilizzano Quota 100. Il punto è che quando hai una ristrettezza di risorse devi decidere qual è la priorità. Con Quota 100 rimangono fuori le donne, che hanno percorsi lavorativi intermittenti, restano fuori i lavoratori precari, così come quel famoso carpentiere che a 67 anni non deve stare sul ponteggio”. L’aspetto negativo principale della misura sta in questo concetto espresso dal ministro: “Con Quota 100 l’impiegato dell’anagrafe va in pensione e il carpentiere rimane sul ponteggio a 67 anni. Una politica riformista significa scegliere nella scala chi ha una priorità”.

Pensioni ultime notizie: Italia Viva e il futuro del governo

Bellanova ha poi parlato anche delle possibili tensioni con il governo su questo punto. “Noi non cannoneggiamo il governo tutti i giorni, portiamo tutti a riflettere. Io spero che in queste ore maturi una bella riflessione su questo e magari quelle risorse di Quota 100 si possono destinare agli usuranti e ai ragazzi e alle ragazze che non sanno se avranno un reddito quando andranno in pensione”.

In caso di crisi del governo Conte si va a votare o si proverebbe a un eventuale governo Draghi? “Noi stiamo lavorando con grande forza affinché il governo faccia politiche utili per il Paese e siamo impegnati a portare questa legislatura fino al termine”, ha affermato Bellanova, “perché vogliamo che questo Parlamento – e non un Parlamento sovranista – possa eleggere il futuro presidente della Repubblica, dopodiché la permanenza del governo dipenderà dalla capacità di tutti di fare sintesi”.